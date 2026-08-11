Bakan Çiftçi, sınırları aşan suç örgütlerinin peşinde! Bulgaristan ile mutabakat zaptı imzalandı

Görüşmelerde ele alınan konuların başında sınır aşan suçlarla mücadelenin geldiğini ifade eden Bakan Çiftçi, "Türkiye’de İçişleri Bakanlığı olarak yeni nesil suç örgütleriyle amansız bir mücadele yürütüyoruz. Yeni nesil suç örgütleri artık geldiğimiz noktada yeni nesil terör örgütlerine dönüşmüş durumdadır" dedi. Yeni nesil suç örgütleri ve terör örgütleriyle mücadelede Türkiye ile Bulgaristan’ın ortak hareket etmesinin önemine dikkat çeken Bakan Çiftçi, "Yeni nesil suç örgütleriyle ve terör örgütleriyle mücadele etmek için hem Türkiye’nin hem Bulgaristan’ın komşu olarak aynı coğrafyayı ve aynı sınırı paylaşan ülkeler olarak iş ve güç birliği yapması gerektiğini değerlendiriyoruz. Çünkü biz Türkiye olarak kendi güvenliğimizi komşularımızın güvenliğinden de bağımsız değerlendirmiyoruz" dedi.