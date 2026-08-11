Bakan Çiftçi, sınırları aşan suç örgütlerinin peşinde! Bulgaristan ile mutabakat zaptı imzalandı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bulgaristan’da İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev ile bir araya geldi. Polis Akademisi Başkanlığı ile Bulgaristan İçişleri Bakanlığı arasında İş Birliği Mutabakat Zaptının imzalanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çiftçi, görüşmelerde ele alınan konuların başında sınır aşan suçlarla mücadelenin geldiğini belirterek "Türkiye’de İçişleri Bakanlığı olarak yeni nesil suç örgütleriyle amansız bir mücadele yürütüyoruz. Bu suç örgütleri artık terör örgütlerine dönüşmüş durumda. Bunlarla mücadele ülkelerimiz arasında bir tercih değil artık zorunluluk olmuş durumda" dedi.