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Sosyal Medya
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Youtube'dan içerik üreticilerine satış kolaylığı! Alışveriş özelliği!

2024-04-10 10:34:02
Youtube'dan içerik üreticilerine satış kolaylığı! Alışveriş özelliği!

Sosyal medya devi Youtube, alışveriş özelliği ile içerik üreticilerinin ürünlerini daha kolay satabilmelerini sağlayacak. İşte detaylar...

#1
Foto - Youtube'dan içerik üreticilerine satış kolaylığı! Alışveriş özelliği!

YouTube yaptığı açıklamada, içerik üreticilerin kendi seçtikleri ürünlerden oluşan alışveriş koleksiyonlarını oluşturabilme ve satış yapma olanağı tanıyan yeni Alışveriş özelliklerini duyurdu. Bu özellikler, üreticilere shoppable (alışverişe açık) videolarını daha iyi planlamalarını ve eski videolarını hızla para kazançlarına dönüştürmelerini sağlıyor.

#2
Foto - Youtube'dan içerik üreticilerine satış kolaylığı! Alışveriş özelliği!

YouTube ayrıca, içerik üreticilerin en son Alışveriş iş ortakları listesi, rekabetçi komisyon oranları ve promosyon kodları hakkında bilgi bulabilmelerini kolaylaştırmak için uygulamasında yeni bir Affiliate Merkezi başlatıyor. Üreticiler bu merkezi kullanarak önde gelen markalardan ürün örnekleri talep edebilecekler.

#3
Foto - Youtube'dan içerik üreticilerine satış kolaylığı! Alışveriş özelliği!

YouTube, içerik üreticilerin dördüncü duvar mağazalarını bağlamalarına ve YouTube Stüdyosu’nda doğrudan içeriklerini yönetmelerine imkan tanıyarak, Shopify, Spreadshop ve Spring ile olan entegrasyonlarına Fourthwall’ı da ekledi.

#4
Foto - Youtube'dan içerik üreticilerine satış kolaylığı! Alışveriş özelliği!

YouTube Alışveriş özelliği ile nasıl satış yapılır: Alışveriş koleksiyonları: İçerik üreticileri, seçtikleri ürünlerden oluşan tematik koleksiyonlar oluşturabilir. Bu koleksiyonlar bir üreticinin ürün listesi, Mağaza sekmesi ve video açıklamasında görünür. Affiliate Merkezi: Üreticiler, en son Alışveriş iş ortakları listesi, rekabetçi komisyon oranları ve promosyon kodları hakkında bilgi edinebilir, ayrıca üst markalardan ürün örnekleri talep edebilir. Fourthwall entegrasyonu: Fourthwall, Shopify, Spreadshop ve Spring gibi entegre platformlar arasına katılıyor, böylece kullanıcılar Fourthwall mağazalarını bağlayıp YouTube Stüdyosu’nda doğrudan içeriklerini yönetebilir.

#5
Foto - Youtube'dan içerik üreticilerine satış kolaylığı! Alışveriş özelliği!

Toplu ürün etiketleme: İçerik üreticileri, video kütüphanelerindeki ürünleri video açıklamalarına eklenen ürünler temelinde topluca etiketleyebilir. Eski içeriklerden gelir elde etme: Yüksek trafik alan eski içerikler, etiketlenmiş ürünler sayesinde daha fazla gelir elde etmeye yardımcı olabilir. Artan alışveriş odaklı izlenme süresi: 2023’te YouTube’da alışverişle ilgili videoların izlenme süresinde yüzde 25’lik bir artış görüldü.

#6
Foto - Youtube'dan içerik üreticilerine satış kolaylığı! Alışveriş özelliği!

Bu yeni özellikler, YouTube’un içerik üreticilerine sunulan destek ve hizmetlerini genişleterek, platformun alışveriş ve e-ticaret alanında rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

#7
Foto - Youtube'dan içerik üreticilerine satış kolaylığı! Alışveriş özelliği!

YouTube, içerik üreticilerin video kütüphanelerindeki ürünleri videonun açıklamasına eklenen ürünler temelinde topluca etiketlemelerine olanak tanıyan özellikleri geçen yıl başlattı. Şimdi ise, bu özelliği tüm Alışveriş içerik üreticilerine genişletiyor. Bu özellik, yüksek trafik almaya devam eden eski içeriklerden daha fazla gelir elde edilmesine yardımcı olacak.

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