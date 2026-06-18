MAP DUAL’in ihtiyaç duyulan durumlarda aynı anda iki makineli tüfekle görev yapabilmesi ise kullanıcılara daha yoğun ve kesintisiz ateş desteği sağlıyor. PMT-76 ile gerçekleştirilen test atışlarında çift silah kullanım kabiliyetini başarıyla sergileyen MAP DUAL, eş zamanlı iki makineli tüfekten ateş açabilmesi sayesinde hedefe yönlendirilen mühimmat miktarını ve ateş yoğunluğunu da iki katına çıkarıyor.