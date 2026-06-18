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#1
Foto - Türkiye'nin yeni silahı MAP DUAL sahaya sürüldü: Düşman ateş yağmuruna tutulacak

AKİNE ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) tarafından geliştirilen mobil araç platformu MAP DUAL, PMT-76 platform makineli tüfek ile entegre edilerek test atış faaliyetini gerçekleştirdi.

#2
Foto - Türkiye'nin yeni silahı MAP DUAL sahaya sürüldü: Düşman ateş yağmuruna tutulacak

MKE'den yapılan açıklamaya göre; MKE mühendisleri tarafından geliştirilen Mobil Araç Platformu MAP DUAL, PMT-76 platform makineli tüfek ile entegre edilerek test atış faaliyetini başarıyla gerçekleştirdi.

#3
Foto - Türkiye'nin yeni silahı MAP DUAL sahaya sürüldü: Düşman ateş yağmuruna tutulacak

Farklı silah sistemlerinin tek bir platform üzerinde kullanılabilmesine imkan tanıyan MAP DUAL; kara ve deniz platformlarında görev yapmak üzere tasarlandı. Kolay kurulum, hızlı silah değişimi ve modüler mimarisi sayesinde sahada farklı kullanım ihtiyaçlarına hızla uyum sağlayabiliyor.

#4
Foto - Türkiye'nin yeni silahı MAP DUAL sahaya sürüldü: Düşman ateş yağmuruna tutulacak

Yüksek hareket kabiliyeti sunan MAP DUAL, 360 derece dönüş yeteneği ve geniş atış açılarıyla farklı hedeflere karşı etkin kullanım imkanı sunuyor. Geri tepme kontrol sistemleriyle desteklenen yapısı sayesinde hareketli platformlarda da stabil performans sunan sistem, farklı makineli tüfek ve otomatik bombaatarlarla tam uyumlu olarak kullanılabiliyor.

#5
Foto - Türkiye'nin yeni silahı MAP DUAL sahaya sürüldü: Düşman ateş yağmuruna tutulacak

MAP DUAL’in ihtiyaç duyulan durumlarda aynı anda iki makineli tüfekle görev yapabilmesi ise kullanıcılara daha yoğun ve kesintisiz ateş desteği sağlıyor. PMT-76 ile gerçekleştirilen test atışlarında çift silah kullanım kabiliyetini başarıyla sergileyen MAP DUAL, eş zamanlı iki makineli tüfekten ateş açabilmesi sayesinde hedefe yönlendirilen mühimmat miktarını ve ateş yoğunluğunu da iki katına çıkarıyor.

#6
Foto - Türkiye'nin yeni silahı MAP DUAL sahaya sürüldü: Düşman ateş yağmuruna tutulacak

Özellikle sınır güvenliği, kritik tesis koruması, üs bölgesi savunması ve kıyı güvenliği gibi farklı alanlarda kullanılabilen MAP DUAL, tek bir platform üzerinden çok yönlü görev icra edilmesine katkı sağlıyor. (DHA)

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