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#1
Foto - Karar çıktı: Migros'un kapatılması uygun bulundu

Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin, son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk ürün sattığı gerekçesiyle Migros marketler zincirinin bir şubesine uyguladığı 3 günlük kapatma cezasına ilişkin yargı süreci tamamlandı. Şahinbey Belediye Başkanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mahkemenin belediyeyi haklı bulduğunu ve kararın kesinleştiğini duyurdu.

#2
Foto - Karar çıktı: Migros'un kapatılması uygun bulundu

Başkan, söz konusu market şubesinin son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk ürün sattığının tespit edilmesi üzerine 3 gün süreyle kapatıldığını belirtti.

#3
Foto - Karar çıktı: Migros'un kapatılması uygun bulundu

Açıklamaya göre Migros yetkilileri, belediyenin kapatma işleminin hukuka aykırı olduğunu savunarak mahkemeye başvurdu. İlk derece mahkemesi ise Şahinbey Belediyesi’nin uyguladığı işlemi hukuka uygun buldu ve davayı reddetti.

#4
Foto - Karar çıktı: Migros'un kapatılması uygun bulundu

Migros yetkililerinin kararı bir üst mahkemeye taşıdığı belirtilen açıklamada, istinaf mahkemesinin de belediyenin işlemini hukuka uygun bulduğu ifade edildi. Şahinbey Belediye Başkanı, istinaf mahkemesinin davayı oy birliğiyle reddettiğini ve belediyenin “bozuk ürün ve son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerlerini kapatma kararının” kanuna ve hukuka uygun olduğunu tescillediğini açıkladı. Kararın bu aşamada kesinleştiği bildirildi.

#5
Foto - Karar çıktı: Migros'un kapatılması uygun bulundu

Belediye Başkanı, kararın yalnızca bir market şubesine ilişkin olmadığını, halk sağlığını ilgilendiren denetimler açısından emsal niteliği taşıdığını vurguladı. Başkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu emsal bir karardır. Biz, halkımızın sağlığını korumak için denetimlerimize devam edeceğiz. Bundan sonra son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk ürün satmak isteyenler düşünsün.” KAYNAK: KARAR

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