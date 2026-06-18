Peki şimdi taraftar ne diyecek? Aziz Yıldırım'dan unutulmaz tepki: Bunlar İsmail Kartal'la devam edecekti
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör olarak İsmail Kartal isminin açıklanması eski defterleri açtı.
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör olarak İsmail Kartal isminin açıklanması eski defterleri açtı.
Aziz Yıldırım’ın 2024’teki tarihi seçim sürecinde mevcut yönetimi Jose Mourinho hamlesiyle köşeye sıkıştırdığı ve 'Ben Mourinho demeseydim, bunlar İsmail Kartal ile devam edecekti' sözleriyle gösterdiği o unutulmaz tepki yeniden gündemde.
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın yeniden teknik direktör olarak açıklanması sonrası eski defterler açıldı. 2024 başkanlık seçimi sürecinde takım şampiyonluk mücadelesi verirken Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'nin artık büyük hocalara ihtiyacı var" diyerek dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştığını açıklamıştı.
Bu hamle, şampiyonluk yarışı veren İsmail Kartal ve takımı üzerinde olumsuz bir hava yaratmış; Kartal, Galatasaray derbisi sonrası "Derbi öncesi hocayla anlaşmalar Fenerbahçelilere yakışmaz, bunları Allah'a havale ediyorum" sözleriyle tepki göstermişti.
Aziz Yıldırım, mevcut yönetimin planlarını Mourinho çıkışıyla bozduğunu Frankfurt Fenerbahçeliler Derneği'nde yaptığı şu sözlerle açıkça ifade etmişti: - Ben Jose Mourinho demeseydim, bunlar İsmail Kartal ile devam edeceklerdi. Ancak hayırlı oldu, iyi oldu. Bazı şeyler de yapılabiliyormuş.
Yıldırım, sonraki süreçlerde de İsmail Kartal'ın elindeki kadrolara rağmen şampiyonluğu getirememesini ve baskıyı yönetememesini sert dille eleştirerek, "Başarılı olamadı, o yüzden gönderdim" ifadelerini kullanmıştı.
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