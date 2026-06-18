Aziz Yıldırım, mevcut yönetimin planlarını Mourinho çıkışıyla bozduğunu Frankfurt Fenerbahçeliler Derneği'nde yaptığı şu sözlerle açıkça ifade etmişti: - Ben Jose Mourinho demeseydim, bunlar İsmail Kartal ile devam edeceklerdi. Ancak hayırlı oldu, iyi oldu. Bazı şeyler de yapılabiliyormuş.