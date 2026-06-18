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Karar çıktı: Migros'un kapatılması uygun bulundu Peki şimdi taraftar ne diyecek? Aziz Yıldırım'dan unutulmaz tepki: Bunlar İsmail Kartal'la devam edecekti ‘Karşılıksız çek’ davasında karar! Haluk Levent’e kallavi ceza Hem anne hem de bebek için... Yaz aylarında gebelikte havuz kullanımına dikkat! Enfarktüs ve felç riski: Kolesterol savaşçısı kuruyemiş: Kalbin yağlanması duruyor Müge Anlı'da pembe sıvılı şırınga bilmecesi: Esnafa karpuz, kardeşe çilingir! Türkiye'nin yeni silahı MAP DUAL sahaya sürüldü: Düşman ateş yağmuruna tutulacak Tatile giderken evin köşelerine defne yaprağı koyun ve... Eski toprakların yöntemi...
#1
Foto - Peki şimdi taraftar ne diyecek? Aziz Yıldırım'dan unutulmaz tepki: Bunlar İsmail Kartal'la devam edecekti

Aziz Yıldırım’ın 2024’teki tarihi seçim sürecinde mevcut yönetimi Jose Mourinho hamlesiyle köşeye sıkıştırdığı ve 'Ben Mourinho demeseydim, bunlar İsmail Kartal ile devam edecekti' sözleriyle gösterdiği o unutulmaz tepki yeniden gündemde.

#2
Foto - Peki şimdi taraftar ne diyecek? Aziz Yıldırım'dan unutulmaz tepki: Bunlar İsmail Kartal'la devam edecekti

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın yeniden teknik direktör olarak açıklanması sonrası eski defterler açıldı. 2024 başkanlık seçimi sürecinde takım şampiyonluk mücadelesi verirken Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'nin artık büyük hocalara ihtiyacı var" diyerek dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştığını açıklamıştı.

#3
Foto - Peki şimdi taraftar ne diyecek? Aziz Yıldırım'dan unutulmaz tepki: Bunlar İsmail Kartal'la devam edecekti

Bu hamle, şampiyonluk yarışı veren İsmail Kartal ve takımı üzerinde olumsuz bir hava yaratmış; Kartal, Galatasaray derbisi sonrası "Derbi öncesi hocayla anlaşmalar Fenerbahçelilere yakışmaz, bunları Allah'a havale ediyorum" sözleriyle tepki göstermişti.

#4
Foto - Peki şimdi taraftar ne diyecek? Aziz Yıldırım'dan unutulmaz tepki: Bunlar İsmail Kartal'la devam edecekti

Aziz Yıldırım, mevcut yönetimin planlarını Mourinho çıkışıyla bozduğunu Frankfurt Fenerbahçeliler Derneği'nde yaptığı şu sözlerle açıkça ifade etmişti: - Ben Jose Mourinho demeseydim, bunlar İsmail Kartal ile devam edeceklerdi. Ancak hayırlı oldu, iyi oldu. Bazı şeyler de yapılabiliyormuş.

#5
Foto - Peki şimdi taraftar ne diyecek? Aziz Yıldırım'dan unutulmaz tepki: Bunlar İsmail Kartal'la devam edecekti

Yıldırım, sonraki süreçlerde de İsmail Kartal'ın elindeki kadrolara rağmen şampiyonluğu getirememesini ve baskıyı yönetememesini sert dille eleştirerek, "Başarılı olamadı, o yüzden gönderdim" ifadelerini kullanmıştı.

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