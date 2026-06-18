Enfarktüs ve felç riski: Kolesterol savaşçısı kuruyemiş: Kalbin yağlanması duruyor
Kolesterol savaşçısı kuruyemişler vücudumuz için her daim aranan besinler olmuştur.
Kolesterol savaşçısı kuruyemişler vücudumuz için her daim aranan besinler olmuştur.
Yüksek kolesterol, genellikle yaşla birlikte sessiz sedasız yayılıyor ve hiçbir belirti göstermiyor. Yüksek kolesterolle mücadelede kardiyologlar, kolesterole karşı her gün bir avuç ceviz veya badem tüketilmesini öneriyor. Genellikle yaşın ilerlemesiyle birlikte vücutta sessiz sedasız yayılan ve hiçbir belirti göstermeyen yüksek kolesterol, kalp krizinden felce kadar pek çok ölümcül riski beraberinde getiriyor. kardiyologlar, bu sessiz sedasız yayılan tehlikeye karşı her gün düzenli olarak bir avuç ölçüsünde ceviz ya da badem tüketilmesini tavsiye ediyor.
Yüksek kolesterol, genellikle yaşla birlikte sessizce ilerleyen ve belirti vermeyen bir sağlık sorunu olarak biliniyor ancak uzmanlar tarafından Tıbbi lügatte yüksek kolesterol, çoğunlukla yaş alma faktörüne bağlı olarak insan vücudunda sessiz bir biçimde ilerleme kaydeden ve dışarıya hiçbir bariz belirti sunmayan bir sağlık anomalisi şeklinde tanımlanıyor. Kardiyologlar "fark edilmemesinin" riskin boyutunu değiştirmediği konusunda hemfikir. National Center for Biotechnology Information (NCBI) tarafından yayımlanan güncel araştırmalar, tedavi edilmeyen yüksek kolesterolün kalp-damar hastalıkları, infarktüs ve felç riskini doğrudan artırdığını ortaya koyuyor.
National Center for Biotechnology Information (NCBI) adlı saygın kuruluş tarafından literatüre kazandırılan en güncel bilimsel araştırmalarda kardiyolog Dr. Alan Goldberg'e göre kolesterol kontrolü, öğün miktarını azaltmaktan ziyade "akıllı beslenme" stratejisine dayanıyor. Dr. Goldberg, kalp sağlığını korumak isteyenler için dört temel unsurlara dikkat çekiyor:
Yüksek lifli gıdaların tüketimi: Lif oranı son derece yüksek olan besin maddelerinin tüketimine ağırlık verilmesi.
Doymuş yağların minimalize edilerek doymamış yağlara yönelinmesi: Vücuda alınan doymuş yağ asitlerinin minimum seviyeye indirilerek, bitkisel kaynaklı doymamış yağ formlarına yönelim gösterilmesi.
Rafine karbonhidrat ve şeker kullanımının sınırlandırılması: Fabrikasyon işlem görmüş rafine karbonhidratların ve beyaz şeker kullanımının ciddi ölçüde sınırlandırılması. 4-Ağırlıklı olarak bitkisel bazlı bir diyetin benimsenmesi: Beslenme düzeninde ağırlıklı olarak bitkisel temellere dayanan (bazlı) bir diyet programının benimsenmesi.
Kardiyolog Dr. John Higgins, diyet listelerine eklenecek en basit ve sürdürülebilir alışkanlığın günde bir avuç ceviz veya badem tüketmek olduğunu belirtti. Ceviz; çoklu doymamış yağlar, bitkisel steroller, lif ve antioksidanlar içeren kompleks yapısıyla "fonksiyonel gıda" kategorisinde değerlendiriliyor. Kardiyolog Dr. John Higgins ise insanların günlük beslenme listelerine dahil edebileceği en basit, en masrafsız ve sürdürülebilirliği en yüksek olan sağlıklı alışkanlığın günde bir avuç miktarında ceviz yahut badem yemek olduğunu ifade etti. The American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan ve 365 katılımcının yer aldığı bir çalışma, 4 ila 24 ay boyunca düzenli ceviz tüketen bireylerin kolesterol seviyelerinde, tüketmeyenlere oranla anlamlı bir düşüş olduğunu kanıtladı. Uzmanlar, cevizdeki antioksidanların LDL (kötü kolesterol) oksidasyonunu engelleyerek damar duvarlarında plak oluşumunun önüne geçtiğini vurguladı.
Cevizin yüksek kalori içeriği nedeniyle günlük tüketiminin çeyrek fincan (bir avuç) ile sınırlandırılması öneriliyor. Uzmanlar, bu gıdanın mevcut diyete eklenmesinden ziyade, sağlıksız atıştırmalıkların yerine konulmasının önemini çiziyor. Kalp sağlığını destekleyen örnek eşleşmeler ise şöyle sıralanıyor: Yulaf ezmesi ve ceviz: Çözünür lifler sayesinde kolesterolün vücuttan atılmasını hızlandırır. Meyveler ve ceviz: Antioksidan korumasını iki katına çıkarır; protein desteği için yanına süzme yoğurt eklenebilir.
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