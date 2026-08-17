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Türkiye’nin Mavi Vatan hamlesi Atina’yı salladı: Ege’deki tüm planları çöp oldu

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Türkiye’nin Mavi Vatan hamlesi Atina’yı salladı: Ege’deki tüm planları çöp oldu

Türkiye’nin Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz’de ilan ettiği tarihi Deniz Milli Parkı kararı Yunanistan’ı kalbinden vurdu. Atina yönetimi neye uğradığını şaşırırken, Yunan basını Türkiye’nin sahadaki egemenliğini idari düzenlemelerle tescillediğini ve Ankara’nın oyunu yeniden kurduğunu itiraf etmek zorunda kaldı!

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Foto - Türkiye’nin Mavi Vatan hamlesi Atina’yı salladı: Ege’deki tüm planları çöp oldu

Türkiye'nin Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de milli deniz parkları ilan etme kararı, Yunanistan kamuoyunda ve medyasında geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bu karar, Atina cephesinde yalnızca bir çevre koruma politikası değil, aynı zamanda deniz yetki alanları mücadelesinde atılmış stratejik bir hamle olarak yorumlandı.

#2
Foto - Türkiye’nin Mavi Vatan hamlesi Atina’yı salladı: Ege’deki tüm planları çöp oldu

Mavi Vatan'daki koruma alanları genişliyor: Ege ve Akdeniz'deki 2 alan deniz milli parkı ilan edildi Türkiye, Mavi Vatan'daki haklarını ve çevresel zenginliği korumak için tarihi karara imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Ege ve Akdeniz'deki 2 alan deniz milli parkı ilan edildi. Türkiye, uluslararası hukuk dahilinde deniz koruma alanları ilan edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ege ve Akdeniz'deki iki alan, Deniz Milli Parkı ilan edildi. Cumhurbaşkanı kararı ile Kuzey Ege ve Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkları ile Türkiye, Mavi Vatandaki deniz alanlarında çevre koruma statüsünü genişletmiş oldu. İki alanın Deniz Milli Parkı ilan edilmesiyle, Türkiye'nin denizlerindeki koruma politikası yeni bir aşamaya taşındı.

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Foto - Türkiye’nin Mavi Vatan hamlesi Atina’yı salladı: Ege’deki tüm planları çöp oldu

EGE’DE ‘HUKUKİ POZİSYON’ VURGUSU Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye’nin, Mavi Vatanın biyolojik ve çevresel zenginliklerinin korunmasına önem verdiğinin altını çizdi. Yeni milli parkların, Türkiye’nin deniz yetki alanlarına dair hukuki pozisyonuyla tam uyumlu olduğu belirtildi. Türkiye bu adımla, sadece kara sularında değil, kara sularının ötesindeki deniz yetki alanlarında da çevreyi koruma önceliğini dünyaya göstermiş oldu. Yunanistan'ın geçmişteki tek taraflı girişimlerinin Türkiye açısından hukuki sonuç doğurmadığı bir kez daha hatırlatıldı.

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Foto - Türkiye’nin Mavi Vatan hamlesi Atina’yı salladı: Ege’deki tüm planları çöp oldu

TEDBİRLER EKSİKSİZ UYGULANACAK Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, ilgili tüm bakanlıklarla eş güdüm çerçevesinde yönetilecek parklarda, seyrüsefer serbestisini koruyacak tedbirler de eksiksiz uygulanacak. Sürecin geçmişi çok aşamalı diplomatik ve hukuki planlamaya dayanıyor. Türkiye'nin nisan 2025'te açıkladığı deniz mekansal planlama haritası, haziran ayında UNESCO nezdinde kayıt altına alınmıştı. Ağustos 2025'te kayıt altına alınan iki stratejik bölge, bugünkü kararla nihai hukuki statüsüne kavuştu. Yunan basını panikledi: Türkiye ne arıyor? Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Liberal, "Türk parkları: Ankara, Ege ve Doğu Akdeniz'de ne arıyor?" başlıklı haberinde Türkiye'nin hamlesinin üç temel hedef taşıdığını öne sürdü. Haberde, "Türkiye'nin Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de resmi deniz parkları ilan etme kararının üç hedefi var. İlki, Ankara'nın kalıcı hak iddialarını haritalar ve siyasi açıklamalar düzeyinden, devlet ve idari uygulamalar düzeyine taşıma yönündeki daha geniş bir çabanın parçasıdır. İkinci hedef ise idari bir varlık oluşturmaktır. Bir deniz parkı, düzenlemeler, çevresel izleme, bilimsel faaliyetler, balıkçılık kısıtlamaları ve diğer idari denetim biçimleri için potansiyel bir alan yaratır. Türkiye bunun için herhangi bir onaya ihtiyaç duymaz. Üçüncü hedef, müzakereler için yeni bir başlangıç noktası oluşturmaktır" ifadelerine yer verildi. Haberde ayrıca; Ankara'nın uzun süredir haritalar, siyasi açıklamalar, askeri faaliyetler ve araştırma çalışmalarıyla ortaya koyduğu "Mavi Vatan" yaklaşımını idari düzenlemelerle desteklemeye çalıştığı iddia edildi. Yunan basınında yer alan değerlendirmelere göre Türkiye'nin deniz parkları hamlesi, "Mavi Vatan" yaklaşımının farklı bir boyuta taşınması olarak görülüyor. Haberde, Türkiye'nin daha önce deniz yetki alanlarına ilişkin tezlerini ağırlıklı olarak haritalar, siyasi açıklamalar ve sahadaki askeri ve araştırma faaliyetleri üzerinden ortaya koyduğu, deniz parklarıyla birlikte bu yaklaşımın idari ve hukuki düzenlemelerle desteklenmesinin hedeflendiği öne sürüldü. Yunanistan'da yapılan değerlendirmelerde, bir iddianın haritalara, mekânsal planlara, koruma alanlarına, mevzuata ve idari kararlara dahil edilmesinin kurumsal bir süreklilik oluşturabileceği savunuldu. Ancak bu tür düzenlemelerin uluslararası hukuk açısından deniz yetki alanlarının statüsünü kendiliğinden değiştirmediği de vurgulandı.

#5
Foto - Türkiye’nin Mavi Vatan hamlesi Atina’yı salladı: Ege’deki tüm planları çöp oldu

"Yunanistan zor durumda kaldı" Atina merkezli Banking News ise "Türkiye'nin hamlesi sürpriz oldu: Yunanistan zor durumda kaldı" başlıklı haberinde, Ankara'nın kararının Yunanistan açısından beklenmedik olduğunu yazdı.Haberde, "Ankara'dan gelen deniz parkı hamlesi, Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir gerilemeye yol açtı. Atina'ya tamamen sürpriz olan bu karar denizleri daha da karmaşıklaştıracak" ifadeleri kullanıldı. Yunanistan'da bazı yorumlarda ise Türkiye'nin hamlesinin yalnızca çevre politikası kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği savunuldu. Kararın Ege ve Doğu Akdeniz'deki daha geniş deniz yetki alanları tartışmasının bir parçası olduğu ileri sürüldü. Yunan basınındaki analizlerde Türkiye'nin hamlesinin olası müzakereler açısından da önem taşıdığı belirtildi. Ankara ve Atina arasındaki temel anlaşmazlıkların başında kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgenin sınırlandırılması geliyor. Taraflar, Yunan adalarının deniz yetki alanlarına etkisi ve sınırlandırmanın hangi ilkeler üzerinden yapılması gerektiği konusunda farklı görüşler taşıyor. Yunan basınında, Türkiye'nin deniz parklarını da kapsayan idari düzenlemelerle gelecekteki görüşmelere kendi tezlerini daha fazla resmi uygulamayla destekleyerek girmeyi hedeflediği iddia edildi. Yunanistan merkezli Militaire ise "Türkiye'nin hamlesi karşısında Yunanistan ne yapabilir?" başlıklı haberinde Atina'nın yalnızca açıklama yapmakla yetinmemesi gerektiğini savundu. Haberde, "Türkiye'nin deniz parkı hamlelerine karşın Dışişleri'nin açıklaması yeterli kalmayabilir. Ankara'yı bu konuda iş birliğine davet etmemiz gerekmektedir. Yunanistan'ın konudaki nihai pozisyonu Türk yetkililere anlatılmalıdır. Tek taraflı sınır belirlemeye yönelik kırmızı çizgimiz harfiyen aktarılmalıdır" denildi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak kararı "tek taraflı ve geçersiz" şeklinde nitelendirdi. Adımın "Türk karasularının ötesine ve kendi kıta sahanlıklarına" uzandığını iddia eden Atina, kararın hukuki sonuç doğurmayacağını savundu.

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