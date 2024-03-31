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Yöresel kıyafetini giyen soluğu sandıkta aldı

2024-03-31 16:40:06
Yöresel kıyafetini giyen soluğu sandıkta aldı

Aydın'da pek çok kişi oy kullanmaya yöresel kıyafetleriyle gitti.

#1
Foto - Yöresel kıyafetini giyen soluğu sandıkta aldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde Ortaklar Yörük Efeler Derneği üyesi bir grup seçmen, yöresel kıyafetlerle sandığa gidip oylarını kullandı.

#2
Foto - Yöresel kıyafetini giyen soluğu sandıkta aldı

Aydın’da 882 bin 124 seçmen, 10’u seyyar 3’ü cezaevi olmak üzere toplam 2 bin 905 sandıkta oy kullanmaya başladı. Germencik’in Ortaklar Mahallesinde bulunan Ortaklar Yörük Efeler Derneği üyeleri, ellerinde Türk bayrağı ile oy kullanacakları okula gitti. Yöresel kıyafetleriyle dikkat çeken Yörükler, oylarını kullandı.

#3
Foto - Yöresel kıyafetini giyen soluğu sandıkta aldı

Denek üyeleriyle birlikte oylarını kullanan Ortaklar Yörük Efeler Dernek Başkanı Esma Doğan, “Kültürümüzü yaşatmak için yöresel kıyafetlerimizi giydik. Oylarımızı kullandık. Vatana millete hayırlı olsun” dedi.

#4
Foto - Yöresel kıyafetini giyen soluğu sandıkta aldı

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