Yönetim istifa tezahüratı sonrası... Galatasaray fena karıştı! Kritik toplantı
Gaziantep FK maçının ardından yükselen istifa seslerini susturmak isteyen Dursun Özbek harekete geçti. Galatasaray'da transfer görüşmesi için toplantı kararı verildi.
Galatasaray'da gündem transfer...Kulüp henüz bir anlaşmaya imza atamadı. Taraftar yeni bir transfer bekliyor. Dün akşam oynanan Gaziantep FK maçındaki kötü performans nedeniyle taraftardan istifa çağrısı yükseldi. Sarı-kırmızılı camia yeni transferlerle taraftarın gönlünü almak istiyor.
Öğlen saatlerinde Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu, Okan Buruk ve Gardi’nin katılımıyla transfer toplantısı yapılacak.
Alınan kararlarla birlikte transferde resmi adımlar atılacak.
Öte yandan Abdullah Kavukcu ve Uğur Yıldız transfer görüşmeleri için Milano'ya gitmişti. Abdullah Kavukcu dün İstanbul'a geldi. Transfer konusunda net bir açıklama yapılmaması da taraftarın tepkisine yol açtı.
