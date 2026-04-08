Yolun altında rastgele bulundu: Tarihi yapıya cam kafes formülü

ÜSTTEN GEÇERKEN KÖPRÜYÜ AŞAĞIDA SEYREDEBİLECEĞİZ: Köprünün sergilenme şeklinin kente ayrı bir güzellik katacağını anlatan Başkan Metin, “Köprü aynı yerde, yaklaşık şöyle tarif edeyim; 120 metrekarelik bir oda düşünün, o odanın içerisinde köprüyü alacağız. Üstten hemen hemen 15-20 santim, yanlardan ikişer metrelik köprünün yanlarından açıklık olacak şekilde bir düşünün; 120 metrekarelik bir odanın içerisinde köprüyü almış olacağız. Merdivenlerle aşağıya iniş, köprünün içerisine iniş olacak, fotoğraf çektirebilecek. Çok güzel ışıklandırma yapacağız. Belki bu bölgede başka dönemlerden yine kalan tarihi parçaları da etrafa, o odanın içerisine koyacağız. Asıl güzel ve gizemli olan tarafı; takriben köprümüzün üzerinde bir hilal şeklinde oradaki kavşağın olduğu yer ve yaya geçidi, yani araçların üzerinden geçmediği yerleri camla kaplayacağız ve üstten geçerken de köprüyü aşağıda seyredebileceğiz. Bu, güzelliği olacak” diye konuştu.