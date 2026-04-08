Yolun altında rastgele bulundu: Tarihi yapıya cam kafes formülü
DHA Giriş Tarihi:

Yolun altında rastgele bulundu: Tarihi yapıya cam kafes formülü

Rize’de yol yapım ve kazı çalışmaları sırasında toprak altında kalan 200 yıllık tarihi kemer köprü gün yüzüne çıkarıldı. 4 metre genişliğinde ve 12 metre uzunluğundaki yapı, yerinde koruma altına alınacak; dış kısmı cam kaplama ile korunacak ve ışıklandırılarak turizme kazandırılacak.

Kale Mahallesi'nde yürütülen yol ve kavşak düzenleme çalışmaları sırasında, 1900'lü yılların ortalarından itibaren yol kotunun yükselmesiyle toprak altında kaldığı belirlenen tarihi kemer köprü gün yüzüne çıktı. 1826 yılında yapıldığı bilinen ve Rize'nin eski fotoğraflarında da yer alan 4 metre genişliğinde 12 metre uzunluğundaki köprü için Rize Belediyesi ve Karayolları ekipleri harekete geçti. Özel hazırlanan projeyle yerinde koruma altına alınacak olan köprü, oluşturulacak 120 metrekarelik yer altı odasında camla kaplanıp ışıklandırılarak vatandaşların ziyaretine açılacak.

YOL YAPIMI DÖNEMLERİNDE ZARAR VERMEMİŞLER: Köprünün tarihi geçmişine değinen Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, “Köprü 1826 yapımı bir köprü. Yani 200 senedir demek ki biliniyordu. Bizim bilmiyor olmamız köprünün olmadığı anlamına gelmiyordu. Burada Kale Mahallesi'nde doğup büyüdüğüm için çok sıklıkla bildiğimiz bir köprüydü. Ama 1940'lı, daha sonra 60'lı yıllarda kot mesafelerinin yükselmesi, şehrin daha üst kotlarda burada şekil almasıyla beraber yol yapımı dönemlerinde Allah'tan hiç kimse zarar vermemiş, üzerinden yolu geçirmişler. Şu anda ortaya çıktığı için halkın farkındalığı arttı” dedi.

ÜSTTEN GEÇERKEN KÖPRÜYÜ AŞAĞIDA SEYREDEBİLECEĞİZ: Köprünün sergilenme şeklinin kente ayrı bir güzellik katacağını anlatan Başkan Metin, “Köprü aynı yerde, yaklaşık şöyle tarif edeyim; 120 metrekarelik bir oda düşünün, o odanın içerisinde köprüyü alacağız. Üstten hemen hemen 15-20 santim, yanlardan ikişer metrelik köprünün yanlarından açıklık olacak şekilde bir düşünün; 120 metrekarelik bir odanın içerisinde köprüyü almış olacağız. Merdivenlerle aşağıya iniş, köprünün içerisine iniş olacak, fotoğraf çektirebilecek. Çok güzel ışıklandırma yapacağız. Belki bu bölgede başka dönemlerden yine kalan tarihi parçaları da etrafa, o odanın içerisine koyacağız. Asıl güzel ve gizemli olan tarafı; takriben köprümüzün üzerinde bir hilal şeklinde oradaki kavşağın olduğu yer ve yaya geçidi, yani araçların üzerinden geçmediği yerleri camla kaplayacağız ve üstten geçerken de köprüyü aşağıda seyredebileceğiz. Bu, güzelliği olacak” diye konuştu.

GELECEĞE TAŞIYABİLDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUM: Tarihi mirasa sahip çıkmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Metin, “1826 yılında yapılmış bir köprü. O zaman, o dönemde hem kaleden ulaşımı hem Atatürk Caddesi'nden gelen ulaşımı bunun üzerinden sağlanıyorlardı. Rize'nin merkezinde böyle bir köprüyü bulmak, bize de düşen belediye olarak onu yerinde, doğru koşullarda, doğru şartlarda geleceğe taşıyabilmekti. Bunu yapabilmek adına da ben de mutluyum” ifadelerini kullandı.

