Hakan Çakır'ın katillerine hapis yağdı: Vahşice katledilmişti, kanı yerde kalmadı! Cani babaya müebbet, çocuklara 32 yıl Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan Antalya kararı Binlercesi sahili hücum etti! Uzmanlardan sakın dokunmayın uyarısı! Melek Mosso hakkında verilen tartışmalı karara itiraz edildi Alvarez ve Fred sonrasına mı? Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! O isim tekrar gündemde Değeri altında yarışıyor! Köylülerin gelir kapısı oldu Türkiye'ye karşı ambargodan vazgeçen Kanada'dan flaş hamle! Türk silahının üzerine yerleştirdiler 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi! Derbilerin faturası da ortaya çıktı
O ülkedeki araştırma şaşırtacak! Ekmek nasıl kanserojen olur? Müthiş sonuçlar
O ülkedeki araştırma şaşırtacak! Ekmek nasıl kanserojen olur? Müthiş sonuçlar

Bazılarımızın sofralarda vazgeçilmezi olan kızartılmış ekmek ile ilgili dikkat çeken detaylar o araştırma sonucu paylaşıldı.

Kızartılmış ekmek kanserojen olabilir. İngiltere'nin Harpenden bölgesindeki Rothamsted Araştırma Merkezi'ndeki araştırmacılar, canlı organizmaların DNA'sını seçici olarak düzenlemeye olanak tanıyan CRISPR genom düzenleme teknolojisini geliştirerek bu kanıyı değiştirdi. İşte detaylar...

Bilim insanları, kızartıldığında daha az kanserojen olan ekmek yapımında kullanılabilen genetiğiyle oynanmış buğday geliştirdi.

Sabah saatlerinde ekmek tüketimi, tazelik ve beslenme açısından öne çıkan bir konu iken İngiltere'nin Harpenden bölgesindeki Rothamsted Araştırma Merkezi'ndeki araştırmacılar, canlı organizmaların DNA'sını seçici olarak düzenlemeye olanak tanıyan CRISPR genom düzenleme teknolojisini kullandı. Bu teknoloji, bakterilerde bulunan doğal olarak oluşan genom düzenleme sistemlerinden laboratuvar kullanımına uyarlandı.

Buğday, bitkinin azot depolamak için kullandığı serbest asparagin adı verilen bir amino asit içerir.

Ekmek pişirildiğinde, kızartıldığında veya tost yapıldığında, bu amino asit, bilim insanlarının muhtemel kanserojen olarak sınıflandırdığı akrilamid adı verilen toksik bir bileşiğe dönüşür. İki yıllık saha denemelerinin sonuçları, CRISPR kullanılarak üretilen buğdayın, ürün verimini etkilemeden önemli ölçüde daha düşük serbest asparagin konsantrasyonlarına sahip olabileceğini gösterirken bu durum da gıda ürünlerinde daha düşük akrilamid oluşumuna yol açtı.

Düzenlenmiş buğdaydan yapılan ekmek ve bisküvilerde akrilamid seviyelerinde önemli ölçüde azalma görüldü ve bazı ekmek örneklerinde konsantrasyonlar, tost yapıldıktan sonra bile tespit edilebilir sınırların altına düştü.

Bilim insanları, CRISPR ile düzenlenmiş buğday hatlarını, genetik materyali rastgele mutasyonlar oluşturmak için kimyasal bir maddeye maruz bırakılarak değiştirilmiş normal, onaylanmış yöntemle işlenmiş buğdayla karşılaştırdı.

CRISPR düzenlemesi, asparagin üretiminden sorumlu geni hedeflemek için kullanıldı. Başka bir hat da ilgili bir geni azalttı.

Bu hedefli düzenlemeler, tahıldaki serbest asparagin miktarını Y oranında, çift düzenlemeli hatta ise ?'e kadar azalttı; bu durum verimde herhangi bir azalmaya yol açmadı.

Rusya'dan döviz ve altın hamlesi
Dünya

Rusya'dan döviz ve altın hamlesi

Rusya'nın uluslararası rezervleri 749 milyar dolara geriledi. Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yöneti..
İstanbul'da Siyonist İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 şüpheli etkisiz hale getirildi
Gündem

İstanbul'da Siyonist İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 şüpheli etkisiz hale getirildi

İstanbul Beşiktaş’ta, siyonist israil’in 2 buçuk yıldır kapalı olan konsolosluğunun da bulunduğu binanın önünde polisimizi hedef alan hain s..
CHP’liler bunu istemez! Fuhuşa meydanda 100’er kırbaç
Dünya

CHP’liler bunu istemez! Fuhuşa meydanda 100’er kırbaç

Türkiye’de CHP belediyelerinde ve CHP parti binalarında hemen her gün cereyan eden fuhuş olayları sürerken, Endonezya’da fuhuşa örnek bir ce..
Kendisini Mesih ilan eden adamla kıyasladı! İmamoğlu paylaşımı gündemi salladı
Gündem

Kendisini Mesih ilan eden adamla kıyasladı! İmamoğlu paylaşımı gündemi salladı

Cengiz Alçayır, Erzurum İspir’de kendisini “Mesih İsa” ilan eden adam ile “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu arasındaki benzerlikleri anlatt..
Geri sayım devam ederken... Türkiye dostu ülkeden sürpriz çıkış
Dünya

Geri sayım devam ederken... Türkiye dostu ülkeden sürpriz çıkış

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a verdiği sürenin dolmasına kısa süre kala Türkiye dostu ülkeden sürpriz bir çağrı geldi.
Mustafa Bozbey ilk iş yardımcısını sattı
Gündem

Mustafa Bozbey ilk iş yardımcısını sattı

Rüşvet ve yolsuzluk suçlaması ile çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Bursa Büyükşehir eski Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in emniyette verdiğ..
