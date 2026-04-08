Sağlık Bakanlığı'ndan İran'a insani yardım: 3 tır tam 60 palet...
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından İran’a 3 tır (60 palet) İnsani Yardım Gönderildi.
İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Habibollahzade ile mart ayının sonunda yapılan resmi görüşmede devam eden savaş sebebiyle İran İslam Cumhuriyeti’nin sağlık alanında desteğe ihtiyaç duyduğu anlaşılmış; bunun üzerine Bakanlığımızca gerekli koordinasyon sağlanarak taleplere ilişkin ihtiyaç listesi İranlı yetkililerden temin edilmiştir.
Türkiye genelindeki il sağlık müdürlükleri ve hastanelerin katkılarıyla; başta Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Erzincan olmak üzere birçok ilden temin edilen ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazlar, kamyon ve tırlarla taşınarak belirlenen merkezde bir araya getirilmiştir.
Bu kapsamda 200’ün üzerinde yardım kolisi hazırlanmış, sevkiyat süreci kısa sürede tamamlanmıştır.
Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 3 tır (60 palet) tıbbi yardım malzemesi Ağrı Doğu Beyazıt Gürbulak Sınır Kapısına doğru yola çıkarılmıştır. Bu kapsamda 70 kalem ilaç, 33 kalem tıbbi sarf malzemesi ve 240 kalem tıbbi cihaz temin edilmiştir.
İnsani Yardım Kolilerinin İçerisinde Röntgen, Ultrason, Ventilatör, EKG vb. Tıbbi Cihazlar da Bulunuyor.
İran’a insani yardım kapsamında gönderilen tıbbi cihazlar arasında röntgen, ultrason, ventilatör,
EKG, defibrilatör, aspiratör, infüzyon pompası ve hasta başı monitör gibi kritik ekipmanlar bulunmaktadır.
Bununla birlikte tansiyon aletleri, sıcaklık ölçüm cihazları ve serum askıları gibi temel sağlık ekipmanları da yardım kapsamında ülkeye gönderilmiştir.
Sağlık Bakanlığı böylece İran'a dev bir sağlık desteği sunmuş oldu.
