Yollar kapandı, iş yerlerini su bastı... Sel felaketi Samsun ve Giresun'u vurdu

Keşap durağı mevkisinde tarım makineleri satılan iş yerinin sahibi Onur Yeşil ise yolda kalan araçları çevredeki esnaf arkadaşlarıyla kurtardıklarını belirterek, araçlarında mahsur kalan bazı kişileri de sırtlarında taşıyarak güvenli alanlara getirdiklerini aktardı. Yağmurun bir anda bastırdığının altını çizen Yeşil, "10 dakika içerisinde her yer su altında kaldı, dükkanlara su geliyordu son anda kurtardık, çevredeki araçlara ise su girdi." diye konuştu. Osman Tüney de araçlarında mahsur kalan vatandaşları çıkararak iş yerlerinde misafir ettiklerini söyledi. Suyun bir anda yükseldiğini vurgulayan Tüney, ellerinden geldiği kadar vatandaşlara yardım etmeye çalıştıklarını kaydetti.