Yollar kapandı, iş yerlerini su bastı... Sel felaketi Samsun ve Giresun'u vurdu

Yağışın bazı bölgelerde su baskınlarına yol açtığını bildiren Şenlikoğlu, "Tabii bölgemizin kaderi diyelim. Yağışın yüksek miktarda düşmesinden dolayı bölgemizde bazı noktalarda su baskınları oldu. Beklentimizin çok daha üzerinde bir sel afeti ama anında müdahale ettiğimiz için şu anda en asgari düzeyde inşallah sıkıntıyı atlatmaya çalışıyoruz." dedi. Şenlikoğlu, ana yollarda oluşan su birikintisini bir saat içerisinde tahliye ettiklerini kaydederek, Hacısiyam Mahallesi'nin Sazbeyi mevkisinde de su baskınlarına müdahale ettiklerini aktardı. Esnafın dükkanlarındaki suyu tahliye etme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Şenlikoğlu, kısa süre içerisinde olumsuzlukları ortadan kaldıracaklarını ifade etti.