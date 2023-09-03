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Yollar kapandı, iş yerlerini su bastı... Sel felaketi Samsun ve Giresun'u vurdu

2023-09-03 13:03:46
Yollar kapandı, iş yerlerini su bastı... Sel felaketi Samsun ve Giresun'u vurdu

Karadeniz'de Samsun, Ordu ve Giresun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

#1
Foto - Yollar kapandı, iş yerlerini su bastı... Sel felaketi Samsun ve Giresun'u vurdu

Şehir merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun liman ve Keşap durağı mevkilerinde su birikintisi oluştu. Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon yönlerine bir süre ulaşıma kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

#2
Foto - Yollar kapandı, iş yerlerini su bastı... Sel felaketi Samsun ve Giresun'u vurdu

Kuvvetli sağanağın etkili olduğu Samsun ve Giresun sele teslim oldu. Sanayi bölgesini yine su bastı, bulvarlar ve caddeler dere gibi aktı, alt geçitler ve parklar sular altında kaldı. Ev ve işyerlerini su basarken bölge halkı zor anlar yaşadı.

#3
Foto - Yollar kapandı, iş yerlerini su bastı... Sel felaketi Samsun ve Giresun'u vurdu

AFAD ve Meteoroloji'nin dün yaptığı kuvvetli sağanak uyarısının ardından sabaha karşı başlayan sağanak, Giresun ve Samsun illerini vurdu. Saatlerdir kesintisiz devam eden sağanak sel afetine yol açtı.

#4
Foto - Yollar kapandı, iş yerlerini su bastı... Sel felaketi Samsun ve Giresun'u vurdu

Samsun'un Canik ilçesinde bulunan sanayi sitelerini su bastı. İlkadım ilçesindeki bulvar, cadde ve yollar dere gibi aktı. Cumhuriyet Meydanı çevresi ve Anıtpark sele teslim oldu. Alt geçitler suyla doldu, yollar çöktü, araçlar yollarda mahsur kaldı.

#5
Foto - Yollar kapandı, iş yerlerini su bastı... Sel felaketi Samsun ve Giresun'u vurdu

Sel yine sanayi bölgesini vurdu. Sanayi göle döndü. Bazı bölgelerde ise evlerin bodrum katlarını ve iş yerlerini su bastı. Sel özelikle Canik ilçesi ile İlkadım ilçesinde etkili oldu ve büyük zarara yol açtı. Samsun Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Parkı sel sularıyla doldu, araçlar suyun içinde kaldı. Yayalar ise zor anlar yaşadı.

#6
Foto - Yollar kapandı, iş yerlerini su bastı... Sel felaketi Samsun ve Giresun'u vurdu

Karadeniz Sahil Yolu'ndaki su birikintisi trafiği aksattı. Ordu ve Trabzon yönlerine bir süre ulaşıma kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

#7
Foto - Yollar kapandı, iş yerlerini su bastı... Sel felaketi Samsun ve Giresun'u vurdu

Öte yandan şehrin Sazbeyi mevkinde ise binaların zemin katındaki bazı iş yerlerini su bastı.

#8
Foto - Yollar kapandı, iş yerlerini su bastı... Sel felaketi Samsun ve Giresun'u vurdu

Arıza nedeniyle araçlarında mahsur kalanlara, polis ve çevredeki esnaf yardım etti.

#9
Foto - Yollar kapandı, iş yerlerini su bastı... Sel felaketi Samsun ve Giresun'u vurdu

Arıza nedeniyle araçlarında mahsur kalanlara, polis ve çevredeki esnaf yardım etti. Sazbeyi mevkisinde binaların zemin katındaki bazı iş yerlerini su bastı. Sürücüler, cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle zor anlar yaşadı.

#10
Foto - Yollar kapandı, iş yerlerini su bastı... Sel felaketi Samsun ve Giresun'u vurdu

"METREKAREYE 132 KİLOGRAM CİVARINDA YAĞIŞ DÜŞTÜ" Giresun Belediyesi ekipleri, iş yerlerinin yanı sıra sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AA muhabirine, kentte etkili olan sağanakta, metrekareye 132 kilogram civarında yağış düştüğünü söyledi.

#11
Foto - Yollar kapandı, iş yerlerini su bastı... Sel felaketi Samsun ve Giresun'u vurdu

Yağışın bazı bölgelerde su baskınlarına yol açtığını bildiren Şenlikoğlu, "Tabii bölgemizin kaderi diyelim. Yağışın yüksek miktarda düşmesinden dolayı bölgemizde bazı noktalarda su baskınları oldu. Beklentimizin çok daha üzerinde bir sel afeti ama anında müdahale ettiğimiz için şu anda en asgari düzeyde inşallah sıkıntıyı atlatmaya çalışıyoruz." dedi. Şenlikoğlu, ana yollarda oluşan su birikintisini bir saat içerisinde tahliye ettiklerini kaydederek, Hacısiyam Mahallesi'nin Sazbeyi mevkisinde de su baskınlarına müdahale ettiklerini aktardı. Esnafın dükkanlarındaki suyu tahliye etme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Şenlikoğlu, kısa süre içerisinde olumsuzlukları ortadan kaldıracaklarını ifade etti.

#12
Foto - Yollar kapandı, iş yerlerini su bastı... Sel felaketi Samsun ve Giresun'u vurdu

Keşap durağı mevkisinde tarım makineleri satılan iş yerinin sahibi Onur Yeşil ise yolda kalan araçları çevredeki esnaf arkadaşlarıyla kurtardıklarını belirterek, araçlarında mahsur kalan bazı kişileri de sırtlarında taşıyarak güvenli alanlara getirdiklerini aktardı. Yağmurun bir anda bastırdığının altını çizen Yeşil, "10 dakika içerisinde her yer su altında kaldı, dükkanlara su geliyordu son anda kurtardık, çevredeki araçlara ise su girdi." diye konuştu. Osman Tüney de araçlarında mahsur kalan vatandaşları çıkararak iş yerlerinde misafir ettiklerini söyledi. Suyun bir anda yükseldiğini vurgulayan Tüney, ellerinden geldiği kadar vatandaşlara yardım etmeye çalıştıklarını kaydetti.

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