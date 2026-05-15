Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Niğde Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin açılışını yaptı...

Yerli ve millî cihazlar üreteceklerini kaydeden Bakan Memişoğlu, “Solunum cihazı ürettik, akciğer-kalp pompa makinesi ürettik, yüzde 90’ı yerli. Birkaç hafta içinde Bilkent Şehir Hastanesinde ilk hastamızın ameliyatını onunla yapacağız. Bundan bir hafta evvel, Türkiye’nin kendi ultrasonunu üreteceği sözleşmelere imza attık. Türkiye, iki sene sonra kendi doppler ultrasonografi cihazını yerli olarak üretecek bir durumda. İnşallah bunu da başarmış olacağız, fabrikasını Türkiye’ye kurmuş olacağız.” ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Esenlik Mevzuatı” çıkaracaklarından bahsederek “Bu esenlik mevzuatı sadece hastalara sağlık hizmeti sunmak için değil, sağlıklı kalmak için özel sektörün de olacağı, kamu sektörünün de olacağı, üniversitenin de olacağı, sağlıklı insanların sağlıklı yaşamı devam ettirmesi için hizmet sunacak bir mevzuat. İnşallah çok kısa zamanda da uygulamaya geçireceğiz. Bu sadece Türk vatandaşına değil, yurt dışından gelen sağlıklı turistler için de hizmet kapasitesi oluşturacak bir alan.” diye konuştu.