Business Insider'dan Baykar itirafı: Başarısız olunca devreye girdiler
Amerikan savunma sitesi Business Insider, İtalya’nın Cavour uçak gemisi için TB3 alımı planlamasıyla ilgili çarpıcı bir analizde bulundu.
X'ten Bedrettin Bölükbaşı'nın haberine göre Business Insider, İtalya’nın Cavour uçak gemisi için Baykar üretimi TB3 SİHA’larını değerlendirmesini dikkat çekici bir analizle ele aldı. Haberde, bu tercihin Türkiye’nin savunma sanayiindeki yükselişini gözler önüne serdiği vurgulandı.
Analizde, “İtalya’nın bu kararı, Türkiye’nin İHA gücü olarak hızlı yükselişini ortaya koyuyor” ifadelerine yer verilirken, Baykar gibi şirketlerin kısa sürede küresel ölçekte önemli bir konuma ulaştığı belirtildi.
Business Insider’a göre İtalya’nın TB3 planı yalnızca Türkiye’nin başarısını değil, aynı zamanda İtalya’nın insansız hava aracı projelerindeki yapısal sorunlarını da ortaya koyuyor.
Haberde, Piaggio Aerospace’in geliştirdiği P.1HH HammerHead projesinin; yetersiz finansman, siyasi yönetim sorunları ve uzun süren gecikmeler nedeniyle başarısız olduğu hatırlatıldı.
Analizde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, 2024 yılının sonunda Piaggio Aerospace’in Baykar tarafından devralınması oldu.
Böylece Business Insider, “Cavour’a konuşlandırılması planlanan İHA’ların üreticisi artık aynı zamanda Piaggio’nun da sahibi” değerlendirmesinde bulundu.
