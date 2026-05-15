Bölgenin altını üstüne getirdiler, 52'nci kuyuda büyük keşif yapıldı: Altın rezervine ulaşıldı
Birçok ülkenin merkez bankası altın stoklamaya devam ederken sondaj çalışmaları da sürüyor. Son gelen haberlere göre büyük bir altın keşfine imza atıldı.
Finlandiya’da Rusya sınırına yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Ukko altın sahasında yapılan keşifler ülke kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Yle tarafından aktarılan bilgilere göre Ukkolanvaara bölgesindeki sondaj çalışmaları, şimdiye kadar görülmemiş yoğunlukta altın damarlarını ortaya çıkardı.
Altın yatağının uzunluğunun yaklaşık 7 kilometre olduğu belirtilirken, bölgenin potansiyeli uzmanlar tarafından “son derece yüksek” olarak değerlendiriliyor.
Projeyi yürüten Endomines CEO’su Kari Vyhtinen, “Aynı sondajda üç yüksek tenörlü altın zonu tespit ettik, bu daha önce hiç karşılaşmadığımız bir durum” diyerek keşfin önemine dikkat çekti.
Bulguların 2025 sonbaharı ile 2026 kışında gerçekleştirilen deneme sondajlarının sonucu olduğu ifade edilirken, bölgede şu ana kadar 52 sondaj kuyusu açıldığı bildirildi. Şirketin bu alanı öncelikli arama sahası olarak değerlendirmeye devam ettiği, rezerv tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Uzmanlar, söz konusu keşfin Finlandiya’nın madencilik sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini belirtiyor. İlk belirlemelere göre sahada altın üretiminin 2030 yılında başlaması planlanıyor.
