Yollar haftalar sonra açıldı! 30 gün sonra hastalara böyle ulaşıldı

Artvin'in Borçka ilçesi Gürcistan sınırında bulunan UNESCO'nun koruması altındaki Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan bin 900 rakımlı Camili (Macahel), bölgesinde bir aydır dönem dönem etkili olan kar yağışı sonrasında kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Kendine özgü kültürünün yanı sıra el değmemiş yaylalarıyla 6 köyün bulunduğu ve 2 bin insanın yaşadığı bölgeye ağır kış şartları nedeniyle 30 gündür ulaşım sağlanamazken, yoğun kar ve tipinin yanı sıra çığ tehlikesinin de yer aldığı bölgede yolun açılmasını bekleyen, hastalar ve terhis olan askerler, kar üstü paletli araçla ilçeye ulaştırılmak için yoğun çaba sarf ediliyor.