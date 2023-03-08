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Yaşam
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Yollar haftalar sonra açıldı! 30 gün sonra hastalara böyle ulaşıldı

2023-03-08 10:01:43
Yollar haftalar sonra açıldı! 30 gün sonra hastalara böyle ulaşıldı

Artvin'de 30 gündür yolları kapalı olan köye ulaşıldı. Hasta olan vatandaşlar acilen hastanelere nakledildi.

#1
Foto - Yollar haftalar sonra açıldı! 30 gün sonra hastalara böyle ulaşıldı

Artvin'de kar kalınlığı 2 metreyi bulan Borçka ilçesinin Camili bölgesinde yolu 30 gündür ulaşıma kapalı olan köye ulaşılarak köyde acil hastalar kar araçları ve iş makineleri yardımıyla kurtarılarak hastanelere nakledildi.

#2
Foto - Yollar haftalar sonra açıldı! 30 gün sonra hastalara böyle ulaşıldı

Artvin'in Borçka ilçesi Gürcistan sınırında bulunan UNESCO'nun koruması altındaki Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan bin 900 rakımlı Camili (Macahel), bölgesinde bir aydır dönem dönem etkili olan kar yağışı sonrasında kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Kendine özgü kültürünün yanı sıra el değmemiş yaylalarıyla 6 köyün bulunduğu ve 2 bin insanın yaşadığı bölgeye ağır kış şartları nedeniyle 30 gündür ulaşım sağlanamazken, yoğun kar ve tipinin yanı sıra çığ tehlikesinin de yer aldığı bölgede yolun açılmasını bekleyen, hastalar ve terhis olan askerler, kar üstü paletli araçla ilçeye ulaştırılmak için yoğun çaba sarf ediliyor.

#3
Foto - Yollar haftalar sonra açıldı! 30 gün sonra hastalara böyle ulaşıldı

Yapılan yol açma çalışmaları sonucu Fatma Ertürk isimli bir hasta uzun uğraşlar sonucu köyden bulunan 112 paletli ambulans ile kar üzerinden taşındı. Yolun diğer tarafından gelen iş makineleri yolu açınca, hastalar ambulansa eşliğinde karayolu ile Borçka Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

#4
Foto - Yollar haftalar sonra açıldı! 30 gün sonra hastalara böyle ulaşıldı

Yal açma çalışmalarında görevli operatör Osman Önder yaptığı açıklamada "Bu zor coğrafyada, çığ inme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyoruz. Biz yöre insanı olduğumuz için gece gündüz çalışarak ancak ağır geçen kış mevsimi araç gereçlerimizde yeterli olmuyor. Günlerdir gece gündüz yollardayız. Çığ indiği alanda 8 metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle yolu yağmurlu havlarda çok tehlike arz ettiği için çalışmalarımızı zorluyor. Bu zor coğrafyada iş makinelimiz ambulansa kar üzerinden iz yapıyoruz ve Paletli 112 ambulansa hastalarımızı ancak kurtardık" dedi.

#5
Foto - Yollar haftalar sonra açıldı! 30 gün sonra hastalara böyle ulaşıldı

Camili muhtarlarından Hasan Şimşek ise “80 yıldır bu eziyeti, çileyi yaşıyoruz, Cumhurbaşkanımızdan ve bakanlarımızdan bu bölgeye bir tünel istiyoruz" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Yollar haftalar sonra açıldı! 30 gün sonra hastalara böyle ulaşıldı

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