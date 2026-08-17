BYD yan çizdi, dev marka Türkiye'ye geliyor: 'Görüşmelere başladık' diyerek duyurdular

Siegfried Marcus Automobile'nin kurucu ortağı Özgür Baklan, sürece ilişkin şöyle konuştu: "Ortada yalnızca bir fikir ya da konsept araç yok; geliştirme ve Avrupa tip onay süreçleri tamamlanmış, Avrupa dışındaki pazarlar için üretimi başlamış ve binlerce araç üretilip müşterilere teslim edilmiş gerçek ve deneyimli bir otomobil programı var. Avrupa için ilk siparişler mevcut üretim yapılanmasından sevk edilecek. Avrupa üretim yapılanması ise müşteriye daha yakın, hızlı ve güçlü bir satış sonrası altyapısı kurmak üzere atacağımız uzun vadeli sonraki adım olacak. Alman partnerlerimiz ve Avrupa'daki paydaşlarımız, üretimin Avrupa'nın farklı bölgelerinde konumlanması yönünde güçlü görüş taşıyorlar. Ben ise Türkiye'nin üretim gücüne, mühendislik kabiliyetine, hızına ve stratejik konumuna inanıyorum. Bu nedenle Türkiye'nin bu değerlendirmede en güçlü şekilde yer alması için ağırlığımı koyuyorum. Türkiye'de ilk kez bir Alman otomobil markasının binek otomobil üretimine imza atması hem ülkemiz hem de otomotiv sanayimiz adına tarihi bir eşik olacaktır. Alman kimliğimiz yalnızca ismimiz ve tasarım anlayışımızla sınırlı değil. Yazılım mimarimizden sürücü verilerinin korunmasına kadar, Alman kalite ve güvenlik yaklaşımını aracın her katmanına taşıyoruz. Marcus 5, tek bir araç projesi değil; ardından gelecek iki yeni modelle büyüyecek uzun vadeli bir ürün programının başlangıcıdır."