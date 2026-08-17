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45 milyon dolarlık ada Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına tescil edildi

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45 milyon dolarlık ada Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına tescil edildi

Alihan Kuriş ve ailesine yönelik soruşturma kapsamında ulaşıldığı belirtilen tapu kayıtları, “Ege'nin Maldivleri” olarak bilinen İzmir Dikili'deki Kalem Adası'nı gündeme taşıdı. Kayıtlara göre adanın 258 dönümlük bölümü 2021 yılında Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına tescil edildi. Kuriş ailesinin taşınmazlar için yaklaşık 45 milyon dolar ödediği belirtilirken, tarihi MÖ 406'daki Atina-Sparta savaşına kadar uzanan adanın el değiştirme hikâyesi dikkat çekiyor.

#1
Foto - 45 milyon dolarlık ada Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına tescil edildi

İzmir'in Dikili ilçesi Bademli Mahallesi açıklarında bulunan ve turkuaz denizi nedeniyle “Ege'nin Maldivleri” olarak adlandırılan Kalem Adası, Alihan Kuriş ve ailesine yönelik soruşturmayla yeniden gündemde.

#2
Foto - 45 milyon dolarlık ada Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına tescil edildi

Soruşturma kapsamında ulaşıldığı belirtilen tapu kayıtlarına göre, Kalem Adası'ndaki 258 dönümlük bölüm 2021 yılında Ayşe Gülderen Kuriş adına tescil edildi. Satın alınan taşınmazlar arasında taş yapılı malikâne, zeytinlikler, tarlalar ve farklı nitelikte mülklerin bulunduğu aktarılıyor. Kuriş ailesinin söz konusu taşınmazlar için yaklaşık 45 milyon dolar ödediği öne sürülüyor. Peki yüzlerce yıllık tarihi bulunan Kalem Adası kimlerin elinden geçti ve Kuriş ailesine nasıl ulaştı?

#3
Foto - 45 milyon dolarlık ada Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına tescil edildi

ATİNA İLE SPARTA'NIN SAVAŞINA TANIKLIK ETTİ Kalem Adası'nın tarihi Antik Çağ'a kadar uzanıyor. Kalem, Garip Adası ve bugünkü Kane yarımadası, Antik Çağ'da Arginusai adı verilen ada grubunu oluşturuyordu. MÖ 406'da Peloponez Savaşı'nın en önemli deniz muharebelerinden biri burada gerçekleşti. Atina donanması Sparta'yı mağlup ederken Sparta Amirali Kallikratidas hayatını kaybetti. Ancak savaşın ardından çıkan fırtınada denize düşen askerlerin kurtarılamaması Atina'da büyük krize yol açtı. Savaşı kazanan komutanlardan altısı daha sonra yargılanarak idam edildi.

#4
Foto - 45 milyon dolarlık ada Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına tescil edildi

1973'TE DARTAR AİLESİ SATIN ALDI Adanın yakın tarihindeki önemli dönüm noktası ise 1973 oldu. Gülüm Süt'ün kurucusu iş insanı Yüksel Dartar, Kalem ve Garip adalarını satın aldı. Adaların kimden satın alındığına ilişkin kamuya açık kaynaklarda ise net bilgi bulunmuyor. Dartar ailesi Kalem Adası'nı zaman içerisinde özel bir yaşam alanına dönüştürdü. 1970'li yılların ortalarından itibaren zeytin ağaçlarının arasına taş yapılar inşa edildi. Yüksel Dartar'ın 2000 yılında hayatını kaybetmesinin ardından mülkler çocuklarına geçti.

#5
Foto - 45 milyon dolarlık ada Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına tescil edildi

TÜRKİYE'NİN İLK ÖZEL ADA OTELİ Dartar ailesinin ikinci kuşağı, Kalem Adası'nı turizme açtı. Adadaki Oliviera Resort 2007 yılında faaliyete geçti ve Türkiye'nin ilk özel ada oteli olarak tanındı. Özel plajı, iskelesi, zeytinlikleri, botanik bahçesi ve süitleriyle dikkat çeken tesise suyun dahi ana karadan döşenen borular aracılığıyla ulaştırıldığı belirtiliyor.

#6
Foto - 45 milyon dolarlık ada Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına tescil edildi

KARDEŞ ADA 35 MİLYON DOLARA SATILDI Yüksel Dartar'ın satın aldığı diğer ada olan Garip Adası ise 2010'da el değiştirdi. Fi-Yapı'nın sahibi Fikret İnan'ın Garip Adası'nı 35 milyon dolara satın aldığı ve burada 350 milyon dolarlık turizm yatırımı planladığı açıklanmıştı. Bu satıştan sonra Dartar ailesinin elinde Kalem Adası kaldı.

#7
Foto - 45 milyon dolarlık ada Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına tescil edildi

258 DÖNÜM İÇİN 400 MİLYON LİRA İSTENDİ 2021 yılına gelindiğinde Dartar ailesi bu kez Kalem Adası'nın yaklaşık 258 dönümlük bölümünü satışa çıkardı. Ada için istenen rakam 400 milyon liraydı. Bu tutar dönemin döviz kuruyla yaklaşık 54-55 milyon dolara karşılık geliyordu. Satışı aile adına yürüten yatırım uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, ilanın ardından Türkiye'den bir alıcının kısa sürede ortaya çıktığını açıklamış ancak alıcının kimliği kamuoyuna duyurulmamıştı.

#8
Foto - 45 milyon dolarlık ada Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına tescil edildi

ALICININ KURİŞ AİLESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Soruşturma kapsamında ulaşıldığı belirtilen tapu kayıtlarının, o dönemde açıklanmayan alıcının Kuriş ailesi olduğunu gösterdiği aktarılıyor. Buna göre taş yapılı malikâne, zeytinlikler, tarlalar ve çeşitli taşınmazlar 2021'de Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına tescil edildi. Kuriş ailesinin satın alma işlemi için yaklaşık 45 milyon dolar ödediği belirtiliyor. Satış ilanındaki yaklaşık 55 milyon dolarlık değer ile tapu kayıtlarına yansıdığı öne sürülen yaklaşık 45 milyon dolarlık bedel arasındaki 10 milyon dolarlık fark da dikkat çekiyor.

#9
Foto - 45 milyon dolarlık ada Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına tescil edildi

OTEL KURİŞ AİLESİNE GEÇMEDİ Ancak Kalem Adası'nın tamamının Kuriş ailesine geçtiği yönünde bir tablo bulunmuyor. Oliviera Private Island Hotel'in resmi internet sitesindeki bilgilere göre işletmeci olarak Alaattin Dartar Turizm İşletmeciliği yer alıyor. Dikili Kaymakamlığı'nın Ağustos 2025 tarihli paylaşımında da otelin sahibi olarak Alaattin Dartar gösterildi.

#10
Foto - 45 milyon dolarlık ada Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına tescil edildi

Mevcut bilgiler, adanın mülkiyetinin ikiye ayrıldığını gösteriyor. Kuriş ailesinin 2021'de satışa çıkarılan 258 dönümlük bölümü aldığı, otelin bulunduğu bölümün ise Dartar ailesinde kaldığı belirtiliyor.

#11
Foto - 45 milyon dolarlık ada Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına tescil edildi

Alihan Kuriş ve ailesine yönelik soruşturmayla birlikte, yaklaşık 45 milyon dolarlık satın almanın finansman kaynağı ve taşınmazların mülkiyet yapısı da kamuoyunun merak ettiği başlıklardan biri haline geldi.

#12
Foto - 45 milyon dolarlık ada Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına tescil edildi

Kaynak: Odatv

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