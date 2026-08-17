45 milyon dolarlık ada Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına tescil edildi
Alihan Kuriş ve ailesine yönelik soruşturma kapsamında ulaşıldığı belirtilen tapu kayıtları, “Ege'nin Maldivleri” olarak bilinen İzmir Dikili'deki Kalem Adası'nı gündeme taşıdı. Kayıtlara göre adanın 258 dönümlük bölümü 2021 yılında Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına tescil edildi. Kuriş ailesinin taşınmazlar için yaklaşık 45 milyon dolar ödediği belirtilirken, tarihi MÖ 406'daki Atina-Sparta savaşına kadar uzanan adanın el değiştirme hikâyesi dikkat çekiyor.