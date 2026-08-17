45 milyon dolarlık ada Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına tescil edildi

ALICININ KURİŞ AİLESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Soruşturma kapsamında ulaşıldığı belirtilen tapu kayıtlarının, o dönemde açıklanmayan alıcının Kuriş ailesi olduğunu gösterdiği aktarılıyor. Buna göre taş yapılı malikâne, zeytinlikler, tarlalar ve çeşitli taşınmazlar 2021'de Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına tescil edildi. Kuriş ailesinin satın alma işlemi için yaklaşık 45 milyon dolar ödediği belirtiliyor. Satış ilanındaki yaklaşık 55 milyon dolarlık değer ile tapu kayıtlarına yansıdığı öne sürülen yaklaşık 45 milyon dolarlık bedel arasındaki 10 milyon dolarlık fark da dikkat çekiyor.