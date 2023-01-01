Yolcu minibüsü tanınmaz hale geldi (!)

Pandemi döneminde 30 bin TL'ye aldığı minibüsü yeniden düzenlediğini belirten Aslan, "Aracımın temiz ve bakımlı olması için özen gösteriyorum. Hatta araca binerken ayakkabılarımı çıkartıp, temiz terlik giyiyorum. Çünkü benim ikinci evim oldu. Bu minibüs için 200 bin TL masraf yaptım.