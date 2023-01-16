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Otomotiv
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Yola çıkmadan önce ihmal etmeyin! Güvenliğiniz için önemli

2023-01-16 10:51:43
Yola çıkmadan önce ihmal etmeyin! Güvenliğiniz için önemli

Güvenli sürüş için mutlaka farların bakımının yapılması gerekiyor.

#1
Foto - Yola çıkmadan önce ihmal etmeyin! Güvenliğiniz için önemli

Hava ve yol şartları nedeniyle özellikle yeni nesil araçların farlarında buğulanmalar meydana geliyor. Bu da yetersiz ve düzensiz bir aydınlatmaya neden oluyor. Balıkesir’in Edremit ilçesinde araç bakım ve onarım servisi yetkilisi Abbas Toprak: “24 saat farlarımızın açık olduğundan dolayı sararmalar ve solmalar meydana gelebiliyor. Bunun neticesinde görüş kısıtlandığı için farlarımızı belirli aralıklarla parlatmamız, bakım yapmamız gerekiyor.” dedi.

#2
Foto - Yola çıkmadan önce ihmal etmeyin! Güvenliğiniz için önemli

Yapılan özel bir çalışma ile farların ilk günkü performansına kavuştuğunu ifade eden Toprak “Bunların özel cihazları var. Temizlik zımparasıyla ilaçlarını kullanarak farları eski haline getiriyoruz. İlk günkü gibi farınız her zaman parlak kalıyor.” diye konuştu.

#3
Foto - Yola çıkmadan önce ihmal etmeyin! Güvenliğiniz için önemli

Araç farlarının güvenli sürüş için önemli olduğunu ifade eden Abbas Toprak, “Periyodik bakım olarak, farların 6 ayda bir kontrol edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde farınızın ampulleri bile patlayabiliyor. Ampullerin bile saatlik çalışma özelliği olduğunu kimse bilmiyor.” ifadelerini kullandı

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