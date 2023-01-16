Yola çıkmadan önce ihmal etmeyin! Güvenliğiniz için önemli

Hava ve yol şartları nedeniyle özellikle yeni nesil araçların farlarında buğulanmalar meydana geliyor. Bu da yetersiz ve düzensiz bir aydınlatmaya neden oluyor. Balıkesir’in Edremit ilçesinde araç bakım ve onarım servisi yetkilisi Abbas Toprak: “24 saat farlarımızın açık olduğundan dolayı sararmalar ve solmalar meydana gelebiliyor. Bunun neticesinde görüş kısıtlandığı için farlarımızı belirli aralıklarla parlatmamız, bakım yapmamız gerekiyor.” dedi.