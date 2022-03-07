2022-03-07 18:02:31 Yola çıkacaklar dikkat! Kar yağışı etkili oluyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.
Bölgede etkili olan sağanak, Bolu Dağı'nın Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere kesimlerinde yerini kara bıraktı.
Sürücüler, kar yağışı nedeniyle trafikte dikkatli seyrediyor.
Karayolları ekipleri, güzergahlarda kar ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürütüyor.
Trafik polisleri ise sürücüleri kar yağışı ve sise karşı dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.
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