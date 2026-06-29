Peki şimdi neler olacak? Inter Yönetimi Hakan'dan neden vazgeçti? İşte sebepleri

Bugünkü koşullardan yola çıkarsak, Hakan Çalhanoğlu 2027 yazında serbest oyuncu olacak. Ve o dönemde de kendisiyle ilgili birçok transfer gelişmesi yaşanacak. Galatasaray cephesinin, onunla ilgili harekete geçmesi beklenmiyor. Hakan Safi'nin açıklamaları sonrasında Sarı-Kırmızılı ekibin tecrübeli oyuncuya bakış açısı tamamen değişti. Fotospor'a göre; Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, 2027 yazında hamlede bulunup bulunmayacağı ise henüz bilinmiyor.