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Peki şimdi neler olacak? Inter Yönetimi Hakan'dan neden vazgeçti? İşte sebepleri

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Peki şimdi neler olacak? Inter Yönetimi Hakan'dan neden vazgeçti? İşte sebepleri

A Milli Futbol takımında büyük hayal kırıklığı oluşturan Hakan için İtalya'da da işler iyi gitmiyor.

#1
Foto - Peki şimdi neler olacak? Inter Yönetimi Hakan'dan neden vazgeçti? İşte sebepleri

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'le mukavelesi 30 Haziran 2027'de bitecek. İtalyan basınındaki haberlere göre; Inter tecrübeli futbolcuya yeni mukavele önerme konusunda frene bastı. Elbette bunun bazı sebepleri var...

#2
Foto - Peki şimdi neler olacak? Inter Yönetimi Hakan'dan neden vazgeçti? İşte sebepleri

Milli Takım'da en çok eleştirilen isimlerden biri olan Hakan Çalhanoğlu cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Inter Yönetimi, sözleşmesi 30 Haziran 2027'de bitecek tecrübeli oyuncuya yeni kontrat önermeyi düşünmüyor. Yani 32 yaşındaki futbolcu, 2027 yazında boşa çıkacak...

#3
Foto - Peki şimdi neler olacak? Inter Yönetimi Hakan'dan neden vazgeçti? İşte sebepleri

İtalyan ekibini bu yönde bir karar almaya iten sebepler ise şöyle sıralanıyor:

#4
Foto - Peki şimdi neler olacak? Inter Yönetimi Hakan'dan neden vazgeçti? İşte sebepleri

1- Özellikle son 2 sezonda Galatasaray ve Fenerbahçe'yle yapılan pazarlıkları en son Inter öğrendi. 2- Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, "Hakan Çalhanoğlu ile anlaştık" dediğinde Inter'in bundan haberi yoktu. 3- Hakan, 8 Şubat 2027'de 33 yaşına girecek. Serie A temsilcisi, 30 yaş üstündeki futbolculara yeni sözleşme önerme konusunda pek de "ılımlı" bir ekip değil.

#5
Foto - Peki şimdi neler olacak? Inter Yönetimi Hakan'dan neden vazgeçti? İşte sebepleri

Bugünkü koşullardan yola çıkarsak, Hakan Çalhanoğlu 2027 yazında serbest oyuncu olacak. Ve o dönemde de kendisiyle ilgili birçok transfer gelişmesi yaşanacak. Galatasaray cephesinin, onunla ilgili harekete geçmesi beklenmiyor. Hakan Safi'nin açıklamaları sonrasında Sarı-Kırmızılı ekibin tecrübeli oyuncuya bakış açısı tamamen değişti. Fotospor'a göre; Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, 2027 yazında hamlede bulunup bulunmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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