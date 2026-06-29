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Rezil gösterisi Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı! İslam’a ve Müslümanlara kin kusan sözde komedyen Deniz Göktaş yurt dışına mı kaçtı?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Rezil gösterisi Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı! İslam’a ve Müslümanlara kin kusan sözde komedyen Deniz Göktaş yurt dışına mı kaçtı?

Müslüman Anadolu halkının kutsal değerlerini alaya alarak, İslam’ın izzetine dil uzatan "Ölü Deniz" isimli sözde stand-up gösterisiyle rezilliklerini sergileyen Deniz Göktaş isimli şahıs, gelen tepkiler üzerine adeta köşeye sıkıştı. İnançlarımıza yönelik skandal ifadelerle kin kusan ve toplumun sinir uçlarıyla oynayan müptezelin, gelen yoğun tepkiler ve başlatılan hukuki süreçlerin ardından apar topar yurt dışına "kaçtığı" iddia edildi.

#1
Foto - Rezil gösterisi Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı! İslam’a ve Müslümanlara kin kusan sözde komedyen Deniz Göktaş yurt dışına mı kaçtı?

Hakkında çıkan kaçış haberleri üzerine sosyal medya hesabından bir "açıklama" yayımlayan Göktaş, adeta paniğini gizleyemedi. "Tatile çıktım" diyerek durumu geçiştirmeye çalışan, adeta kamuoyunun gazını almayı hedefleyen Göktaş, 3 tişört ve 3 boxer ile tatile çıktığını iddia etti. İnsanların aklıyla alay edercesine "uzun yıllar ülkede olacağım" diyerek güvence vermeye çalışan şahsın bu ifadeleri, kaçış ihtimalini daha da güçlendirdi.

#2
Foto - Rezil gösterisi Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı! İslam’a ve Müslümanlara kin kusan sözde komedyen Deniz Göktaş yurt dışına mı kaçtı?

Büyük Birlik Partisi (BBP) avukatı Samet Bağcı’nın, Göktaş’ın dini değerleri aşağılayan ve toplumu infiale sürükleyen ifadeleri nedeniyle hukuki süreç başlatılacağını duyurması, söz konusu şahsın üzerindeki baskıyı artırdı. Kutsal değerlerimizi "malzeme" yaparak prim toplamaya çalışan bu hadsizliğin, "ilk uçakla döneceğim" şeklindeki korku dolu açıklamaları, suçluluk psikolojisinin bir tezahürü olarak yorumlandı.

#3
Foto - Rezil gösterisi Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı! İslam’a ve Müslümanlara kin kusan sözde komedyen Deniz Göktaş yurt dışına mı kaçtı?

Milletin değerlerine pervasızca saldıran ve sonrasında "tatil" kılıfıyla yurt dışına tüydüğü konuşulan bu şahsın, yargı önünde hesap vereceği günler bekleniyor.

#4
Foto - Rezil gösterisi Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı! İslam’a ve Müslümanlara kin kusan sözde komedyen Deniz Göktaş yurt dışına mı kaçtı?

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