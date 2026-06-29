Rezil gösterisi Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı! İslam’a ve Müslümanlara kin kusan sözde komedyen Deniz Göktaş yurt dışına mı kaçtı?
Müslüman Anadolu halkının kutsal değerlerini alaya alarak, İslam’ın izzetine dil uzatan "Ölü Deniz" isimli sözde stand-up gösterisiyle rezilliklerini sergileyen Deniz Göktaş isimli şahıs, gelen tepkiler üzerine adeta köşeye sıkıştı. İnançlarımıza yönelik skandal ifadelerle kin kusan ve toplumun sinir uçlarıyla oynayan müptezelin, gelen yoğun tepkiler ve başlatılan hukuki süreçlerin ardından apar topar yurt dışına "kaçtığı" iddia edildi.