Restoranları kapanıyordu! Fırının başına bir geçti, her şey değişti!

Murat Tamak (45) da eşine her zaman inandığını, güvendiğini ve onunla gurur duyduğunu söyledi. Her zorluğun üstesinden birlikte geldiklerini anlatan Tamak, "Hamur işinden anlıyor, güzel yemek yapıyor, güzel çorba yapıyor. Kendisi 'Bana lokanta aç' dediği zaman başarılı olacağını zaten biliyordum. Her şeyi güzel yapıyor. Her şeyi yapacağından emindim. Şimdi artık o öğrendiğine göre bana da öğretecek bu işi çünkü iş başa düştü. Başka ustalarla olmuyor" diye konuştu.