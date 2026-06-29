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Restoranları kapanıyordu! Fırının başına bir geçti, her şey değişti!

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Restoranları kapanıyordu! Fırının başına bir geçti, her şey değişti!

Konya'nın Sarayönü ilçesinde eşinin desteğiyle ev yemekleri lokantası açan Muhsine Tamak, işlerini büyütüp etli ekmek ve ızgara restoranı işletmeye başlayınca büyük bir sorunla karşılaştı. Restoranın en önemli ürünlerinden etli ekmeği yapan ustaların sık sık ayrılması, işlerin aksamasına neden oldu. Siparişleri çıkaramayan, müşteri mağduriyeti yaşayan 42 yaşındaki Muhsine Tamak, her ayrılığın ardından yeniden usta aramak zorunda kaldı. Tam restoranı kapatmaya karar vereceklerden kollarını sıvayan kadın, bu işi kendisi öğrenerek kentin en sevilin ustalarından biri oldu.

#1
Foto - Restoranları kapanıyordu! Fırının başına bir geçti, her şey değişti!

Konya'da yaşayan 42 yaşındaki Muhsine Tamak, Sarayönü ilçesinde eşinin de desteğiyle ev yemekleri lokantası açtı. İşler yolunda gidince bu kez etli ekmek ve ızgara bölümü açtı. Ancak restoranın en önemli ürünlerinden etli ekmeği yapan ustaların sık sık işten ayrılması, aksayan siparişlere ve müşteri kayıplarına yol açtı.

#2
Foto - Restoranları kapanıyordu! Fırının başına bir geçti, her şey değişti!

İşlerin sürekli aynı nedenle sekteye uğramasından yorulan Tamak, çözümü mesleği öğrenmekte buldu. Deneyimi olmamasına rağmen etli ekmek yapmaya başlayan Tamak, hamur açmaktan fırın kullanımına kadar işin tüm inceliklerini öğrenebilmek için deneme yanılmayla uzun süre emek verdi. Çoğunlukla erkekler tarafından yapılan işte ilk zamanlar çok zorlanan Tamak, vazgeçmeyerek kendisini geliştirdi ve "Hanımeli" adını verdiği işletmesinin etli ekmek ustası oldu.

#3
Foto - Restoranları kapanıyordu! Fırının başına bir geçti, her şey değişti!

Tamak, müşterilerini kaybetmeyi ve büyük emeklerle kurduğu restoranının kapanmasını istemediği için azmedip işi öğrendiğini söyledi. Eşine ve evine destek olmak için bugüne kadar birçok işte çalıştığını belirten Tamak, bulundukları noktaya gelinceye kadar büyük mücadeleler verdiklerini dile getirdi.

#4
Foto - Restoranları kapanıyordu! Fırının başına bir geçti, her şey değişti!

Mecburen işin başına geçmek zorunda kaldığını anlatan Tamak, "Yaptığım etli ekmek bazen hamur oldu, bazen kalın oldu ama şimdi ustalaştık. Allah'a şükür. İçinde varsa insanın yapamayacağı hiçbir şey yok. Bir kadın her şeyi başarabilir" dedi.

#5
Foto - Restoranları kapanıyordu! Fırının başına bir geçti, her şey değişti!

Murat Tamak (45) da eşine her zaman inandığını, güvendiğini ve onunla gurur duyduğunu söyledi. Her zorluğun üstesinden birlikte geldiklerini anlatan Tamak, "Hamur işinden anlıyor, güzel yemek yapıyor, güzel çorba yapıyor. Kendisi 'Bana lokanta aç' dediği zaman başarılı olacağını zaten biliyordum. Her şeyi güzel yapıyor. Her şeyi yapacağından emindim. Şimdi artık o öğrendiğine göre bana da öğretecek bu işi çünkü iş başa düştü. Başka ustalarla olmuyor" diye konuştu.

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