Restoranları kapanıyordu! Fırının başına bir geçti, her şey değişti!
Konya'nın Sarayönü ilçesinde eşinin desteğiyle ev yemekleri lokantası açan Muhsine Tamak, işlerini büyütüp etli ekmek ve ızgara restoranı işletmeye başlayınca büyük bir sorunla karşılaştı. Restoranın en önemli ürünlerinden etli ekmeği yapan ustaların sık sık ayrılması, işlerin aksamasına neden oldu. Siparişleri çıkaramayan, müşteri mağduriyeti yaşayan 42 yaşındaki Muhsine Tamak, her ayrılığın ardından yeniden usta aramak zorunda kaldı. Tam restoranı kapatmaya karar vereceklerden kollarını sıvayan kadın, bu işi kendisi öğrenerek kentin en sevilin ustalarından biri oldu.