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Yola çıkacaklar dikkat! Kar yağışı etkili oluyor

2022-03-03 17:51:20
Yola çıkacaklar dikkat! Kar yağışı etkili oluyor

Bingöl-Erzurum kara yolunda etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.

#1
Foto - Karlıova-Erzurum kara yolunun Çatak mevkisinde olumsuz hava koşulları etkili oldu.

Karlıova-Erzurum kara yolunun Çatak mevkisinde olumsuz hava koşulları etkili oldu.

#2
Foto - Sürücüler, yoğun kara yağışı, tipi, sis ve etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.

Sürücüler, yoğun kara yağışı, tipi, sis ve etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.

#3
Foto - Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

#4
Foto - Olumsuz hava koşulları bazı tırların yolda kalmasına neden oldu.

Olumsuz hava koşulları bazı tırların yolda kalmasına neden oldu.

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