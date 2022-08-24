Yok böyle vicdansızlık! SMA hastasına bu yapılır mı!

"Görüntülerde, kasamızdan alınan yüklü miktardaki paradan sonra bunu da alıp gittiklerini gördüm. Vicdanen çok rahatsız oldum, üzüldüm. Tabii ki bizimde bir kaybımız var. Burada Asenat bebeğin hastalığı ile ilgili bir yazı olduğunu görerek alıp gitmek, bilemiyorum artık nasıl bir vicdanları var anlayamadım. İnşallah bulunur"