Yok böyle sahtekarlık! Sözcü gazetesi 5 lira üzerindeki Atatürk rölyefi ile oynayıp dezenformasyon yapmış

Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü için basılan ve dolaşıma giren 5 liralık hatıra paralardaki Atatürk rölyefi için, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü yetkililerinden açıklama geldi. Darphane yetkilileri, “Kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı olarak para üzerindeki Atatürk rölyefi ile oynanarak algı çalışmaları ve dezenformasyon yapılmaktadır. İddia ve yorumlar tamamen asılsız olup paylaşılan resim gerçeği yansıtmamaktadır.” açıklamasında bulundu.