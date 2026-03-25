Yok böyle bir süre: Osimhen'in hayatı genellikle ceza sahası içinde geçiyor!

Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, bu sezon toplamda 19 lig maçına çıktı. Buna rağmen şu ana kadar rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan oyuncu oldu!

Süper Lig'de bu sezon en fazla rakip ceza sahasında topla buluşan oyuncular şöyle sıralandı (Toplam): Victor Osimhen- 121 Anthony Musaba- 97 Barış Alper Yılmaz- 96 Paul Onuachu- 95 Eldor Shomurodov- 93

Osimhen bazı sakatlıklar ve milli takım sebebiyle 19 lig maçına çıkmıştı. Buna rağmen listede zirveyi ele geçirdi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında kolunda kırık oluşan 27 yaşındaki futbolcu bir süre daha takımdan ayrı kalacak. 1.86 boyundaki yıldız, 19 lig sınavında toplam 1.443 dakika görev yaptı. Bu süre içinde 12 gol ve 4 asist üretti. Nijeryalı futbolcu şu anda aktif olarak dünyanın en yetenekli golcüleri arasında kabul ediliyor.

Galatasaray geçen sezon Napoli'den kiraladığı Osimhen'in bonservisini 2025 yazında almıştı.

İtalyan ekibine, 75 milyon euroluk serbest kalma bedeli ödendi. Oyuncuyla da 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavele yapıldı. Şu anda birçok Avrupa ekibinin transfer listesinde Victor Osimhen bulunuyor.

