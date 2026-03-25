Beşiktaş yeni stoperini İspanya'da buldu! Harekete geçtiler bile!
Beşiktaş, Aston Villa'nın İspanyol savunmacısı Pau Torres konusunda harekete geçti. İngiliz ekibiyle kısa süre içinde pazarlık yapılması bekleniyor...
1.92 boyundaki stoperin, 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi var. Pau Torres bu sezon Premier Lig'de 17 maça çıktı. Sahada toplam 1.389 dakika kaldı. Aston Villa, onu 2023 yazında Villarreal'den 33 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Beşiktaş'ın öncelikli hedefi; oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak...
Aston Villa ise tecrübeli futbolcuyu bonservisiyle birlikte göndermek istiyor. Eğer beklenen teklifler gelmezse, Premier Lig ekibi, kiralama seçeneklerini değerlendirecek. İşler o aşamaya gelirse, Beşiktaş'ın şansı yükselecek. Pau Torres, kariyerinde 24 kez İspanya Milli Takımı'nın formasını terletti.
