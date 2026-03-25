Kaan'ın rakibi KF-21'i dünyaya tanıttılar! Yapan 'dost ülke' ama bizim için sıkıntılı bir yanı var
Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakipleri arasında gösterilen KF-21 savaş uçağının seri üretim ilk platformu tanıtıldı. Kaan'ın müşterileri arasında gösterilen Endonezya ve Pakistan'ın söz konusu uçağa gitmesi beklenirken kamuoyu bu talebi 'geçiş süreci' olarak yorumluyor. Bu durumun uzun vadede Türkiye için bir dezavantaj oluşturup oluşturmayacağı tartışılırken iki ülkenin de Kaan'ı Ankara'dan kesin olarak alacağı belirtiliyor.