Türkiye Yüzyılı’nda gençlere dev destek: Aile ve Gençlik Fonu 10,7 milyar lirayı aştı Mucizevi besinler deniliyor oysa ki... Aç karna yemeyin! Uzmanlar sabahları özellikle... Ambargo ellerinde patladı! Yola geldiler: Türkiye olmadan bu iş zor Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Kanser hücrelerini bakın ne yapıyormuş... Süper Lig’de Paulo Dybala sesleri! Maaşı bile açıklandı Çin’den dengeleri bozacak füze adımı! Stratejik caydırıcılıkta yeni eşik İran'ı sırtından vurdular! Milyarlarca dolar işe yaramıyor! Aile ve Gençlik Fonu'ndan gençlere 660,9 milyon lira destek!
Kaan'ın rakibi KF-21'i dünyaya tanıttılar! Yapan 'dost ülke' ama bizim için sıkıntılı bir yanı var
Kaan'ın rakibi KF-21'i dünyaya tanıttılar! Yapan 'dost ülke' ama bizim için sıkıntılı bir yanı var

Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakipleri arasında gösterilen KF-21 savaş uçağının seri üretim ilk platformu tanıtıldı. Kaan'ın müşterileri arasında gösterilen Endonezya ve Pakistan'ın söz konusu uçağa gitmesi beklenirken kamuoyu bu talebi 'geçiş süreci' olarak yorumluyor. Bu durumun uzun vadede Türkiye için bir dezavantaj oluşturup oluşturmayacağı tartışılırken iki ülkenin de Kaan'ı Ankara'dan kesin olarak alacağı belirtiliyor.

Güney Kore, yerli olarak geliştirilen KF-21 Boramae savaş uçağının seri üretim ilk platformunu kamuoyuna tanıtarak savunma ve havacılık sanayisinde önemli bir eşiği geride bıraktı.

25 Mart 2026’da Sacheon’daki Korea Aerospace Industries (KAI) tesislerinde düzenlenen törende, ülkenin ilk yerli süpersonik savaş uçağının üretim sürecine resmen geçildiği duyuruldu.

Törende konuşan Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, KF-21’in yalnızca bir platform değil, aynı zamanda ülkenin savunma bağımsızlığını temsil eden stratejik bir kazanım olduğunu vurguladı. Lee, “Artık kara ve denizden sonra havada da kendi teknolojimiz ve irademizle güvenliğimizi sağlayabilecek kapasiteye ulaştık” ifadelerini kullanırken, uçağın “yarım asrı aşkın süredir hedeflenen savunma bağımsızlığının bir ürünü” olduğunu belirtti.

KF-21 programının temelleri 2001 yılında atıldı. Uzun yıllara yayılan geliştirme sürecinde çok sayıda teknik zorluk ve eleştiriye rağmen proje sürdürüldü. Cumhurbaşkanı Lee, sürece ilişkin değerlendirmesinde, “Bu başarı kendiliğinden gelmedi. Yıllar süren çaba, fedakârlık ve kararlılık sayesinde bugün bu noktaya ulaşıldı” dedi.

KF-21, Güney Kore’nin geliştirdiği ilk yerli süpersonik savaş uçağı olarak 4.5 nesil çok rollü platform sınıfında yer alıyor. Uçağın öne çıkan teknik özellikleri: Azami hız: Mach 1.8, Maksimum menzil: 2.900 kilometre, Gelişmiş avionik ve görev sistemleri, Program kapsamında 6 prototip uçakla toplamda yaklaşık 1.600 uçuş testi gerçekleştirilirken, test süreci kazasız tamamlandı.

Güney Kore’nin 2032 yılına kadar toplam 120 adet KF-21 savaş uçağını envantere alması planlanıyor. Bununla birlikte, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu ülkeleriyle ihracat görüşmelerinin sürdüğü ifade ediliyor. Lee, bu noktaya dikkat çekerek, “Geçmişte dışa bağımlı bir ülkeyken, bugün kendi geliştirdiğimiz sistemlerin uluslararası pazarda ilgi gördüğü bir konuma ulaştık” dedi.

KF-21 programı, Güney Kore’nin savunma sanayisinde küresel ölçekte daha üst sıralara çıkma hedefinin temel unsurlarından biri olarak görülüyor. Cumhurbaşkanı Lee, “Bu başarıyı, savunma sanayisinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girme hedefimizin güçlü bir basamağı haline getireceğiz” açıklamasında bulundu. GDH HABER

5816 mağduru Ramazan Avuşmak tahliye edildi
Gündem

5816 mağduru Ramazan Avuşmak tahliye edildi

Öğretim üyesi olduğu lisede Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesi görevlilerin kumpası sonucu 5816'ya muhalefetten hapse atılan öğretmen Ram..
Tarzan zorda! Nedim Şener tapu skandalında kıvırmaya çalışan Özel’i fena faka bastırdı!
Gündem

Tarzan zorda! Nedim Şener tapu skandalında kıvırmaya çalışan Özel’i fena faka bastırdı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in tapu kayıtlarına baktırdığı tapucular yakayı ele verince kıvranmaya başlayan CHP Lideri Özgür Özel’i Gazeteci Y..
Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! Ekrem'in Özgür'e hediyesi olay oldu
Gündem

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! Ekrem'in Özgür'e hediyesi olay oldu

Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Özgür Özel ile ilgili öne sürüle..
Ramazan Hoca’ya laikçi kumpas! AK Partili vekillerden ses çıkmadı yargı gereğini yaptı
Gündem

Ramazan Hoca’ya laikçi kumpas! AK Partili vekillerden ses çıkmadı yargı gereğini yaptı

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesi görevlilerin kumpası sonucu 5816'ya muhalefetten hapse atılan öğretmen Ramazan Avuşmak ile ilgili AK P..
Erhan Afyoncu'dan hainlere kötü haber: Beni geri döndürmeyecek
Gündem

Erhan Afyoncu'dan hainlere kötü haber: Beni geri döndürmeyecek

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, cunta heveslilerinin korsan yemini üzerine yürütülmeye çalışılan kirli provokasyona tepki ..
Irak'tan işgalci saldırılara karşı tarihi karar! Haşdi Şabi ve güvenlik güçlerine "vur" yetkisi verildi!
Gündem

Irak'tan işgalci saldırılara karşı tarihi karar! Haşdi Şabi ve güvenlik güçlerine "vur" yetkisi verildi!

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, son dönemde ülkenin egemenliğini hedef alan alçak saldırılara karşı düğmeye bastı.

