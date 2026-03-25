Kaan'ın rakibi KF-21'i dünyaya tanıttılar! Yapan 'dost ülke' ama bizim için sıkıntılı bir yanı var

Törende konuşan Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, KF-21’in yalnızca bir platform değil, aynı zamanda ülkenin savunma bağımsızlığını temsil eden stratejik bir kazanım olduğunu vurguladı. Lee, “Artık kara ve denizden sonra havada da kendi teknolojimiz ve irademizle güvenliğimizi sağlayabilecek kapasiteye ulaştık” ifadelerini kullanırken, uçağın “yarım asrı aşkın süredir hedeflenen savunma bağımsızlığının bir ürünü” olduğunu belirtti.