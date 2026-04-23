Yok böyle bir rakam! Hakan Çalhanoğlu'nun istediği ücreti duyurdular! İmza için tek bir şartı var
Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Inter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun transferiyle ilgili İtalyan basınından önemli bir iddia geldi.
Transferde adı Galatasaray ile anılan Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun, İtalyan takımındaki geleceğine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Önceki gün Como karşısında 2 gol, 1 asistlik bir resital sunan Hakan, üst düzey performansıyla manşetleri süslemişti. Mukavelesi Haziran 2027'de bitecek olan Türk futbolcuyu elinden kaçırmak istemeyen Inter yönetiminin harekete geçtiği öne sürüldü.
Corriere dello Sport'ta yer alan bir habere göre; İtalyan devinin hocası Cristian Chivu'nun Hakan Çalhanoğlu'nu kadroda tutmak istediği, yönetimin ise sözleşmesini uzatması için deneyimli oyuncuya baskı yaptığı belirtildi.
Haber detayında, 32 yaşındaki futbolcunun Inter'de kalmak için tek bir şartının olduğunu vurgulandı. Buna göre Hakan Çalhanoğlu, yıllık 6,5 milyon euro olan mevcut maaşında artış ya da en azından aynı seviyenin korunmasını istiyor.
