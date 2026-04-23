Acun Ilıcalı hoca konusunda haklı çıktı: Yine kovuldu!
Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, bir dönem takımı çalıştıran Liam Rosenior'u belirli gerekçelerle göndermişti. İngiliz teknik adam, Chelsea'de de fazla dayanamadı.
3 Kasım 2022 tarihinde Hull City'nin başına geçen Liam Rosenior, 30 Haziran 2024'te gönderilmişti. İngiliz ekibinin sahibi Acun Ilıcalı konuyla ilgili, "Liam Rosenior ile büyük takım mantalitesi taşımadığı için yolları ayırdım. Hull City büyük takım oyunu oynamalı. Ona göre tercihimizi yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.
İngiliz teknik adam daha sonra Strasbourg'a gitti. 25 Temmuz 2024'te göreve getirildi, 7 Ocak 2026'da ise ayrıldı. 8 Ocak'ta Chelsea'ye imza attı. Ama mayıs ayını göremeden kovuldu. 41 yaşındaki çalıştırıcının, Premier Lig'deki puan ortalaması 1.31'de kaldı!
Chelsea taraftarları, sosyal medyada onun gitmesi için kampanya düzenlemişti. Ancak sürekli yaşandığı gibi Liam Rosenior'un da yaz döneminde yine iş bulması bekleniyor. 41 yaşındaki genç teknik adamın hocalık kariyeri şöyle gelişti:
Derby (Yardımcı, geçici teknik direktör) Hull City Strasbourg Chelsea
