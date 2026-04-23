23 Nisan’da denizle buluşma: TCG Tayfun ve TCSG-15’e ziyaretçi akını
AA Giriş Tarihi:

23 Nisan’da denizle buluşma: TCG Tayfun ve TCSG-15’e ziyaretçi akını

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında TCG Tayfun hücumbotu ile TCSG-15 Sahil Güvenlik botu halkın ziyaretine açıldı.

Foto - 23 Nisan’da denizle buluşma: TCG Tayfun ve TCSG-15’e ziyaretçi akını

Etkinlik kapsamında İzmit Marina'da demirleyen gemi ve bot, kent sakinlerinden yoğun ilgi gördü. Marinaya çocuklarıyla gelenler, etkinlik sayesinde Türk Deniz Kuvvetlerinin doğan sınıfı hücumbotlarından gemi ile sahil güvenlik botunu yakından görme ve inceleme fırsatı buldu. Ziyaretçileri karşılayan mürettebat, gemi ve bot hakkında bilgi verdi.

Foto - 23 Nisan’da denizle buluşma: TCG Tayfun ve TCSG-15’e ziyaretçi akını

Çocuğuyla TCSG-15 Sahil Güvenlik botunu ziyaret eden Halise Balıkçı, Türkiye'nin geldiği noktadan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, ziyarette oldukça heyecanlandıklarını ve duygulandıklarını söyledi.

Foto - 23 Nisan’da denizle buluşma: TCG Tayfun ve TCSG-15’e ziyaretçi akını

Ailesiyle gemiyi ziyaret eden Melek Binkaya da Türk donanmasının gücünü gördüklerinde büyük gurur yaşadıklarını ifade ederek, "Buraya çocuklarımızla geldik. Onların bu tür imkanları görmesi bizi mutlu ediyor. Komutanlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Foto - 23 Nisan’da denizle buluşma: TCG Tayfun ve TCSG-15’e ziyaretçi akını

4. sınıf öğrencisi Emre Binkaya ise böyle bir ziyareti hep hayal ettiğini, bunu 23 Nisan'da gerçekleştirdiği için de mutlu olduğunu kaydetti. Öte yandan, Vali İlhami Aktaş da TCG Tayfun hücumbotunu ziyaret etti. Ziyarette Aktaş'ı, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı karşıladı.

