Rıza Pehlevi’ye kırmızı sıvı banyosu: İşbirlikçi Şah'ın oğul mat oldu!
Almanya'nın başkenti Berlin'de, İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu ABD-İsrail kuklası Rıza Pehlevi'ye kırmızı sıvı atıldı.
İranlılar tarafından ‘Kukla’ lakabı takılan Rıza Pehlevi, Berlin'de Federal Basın Evi'nde basın toplantısı düzenledi.
Binanın önündeki bir kişi, toplantının ardından korumalarıyla aracına giden Pehlevi'nin üzerine kırmızı sıvı attı.
Sıvı, Pehlevi'nin sırtına ve ensesine geldi.
Şüpheli, olay yerinde yere yatırılarak gözaltına alındı.
İran'ın devrik liderinin oğlu Pehlevi, daha sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı.
