Peki Türkiye kaçıncı sırada? Dünyanın en hızlı konuşulan dilleri belli oldu!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hiç ne kadar hızlı konuştuğunuzu düşündünüz mü? İlginç bir şekilde bu durum, konuştuğunuz dile göre değişiyor. Bazı diller oldukça yavaş ilerlerken, bazıları adeta bir yarış arabası hızında akıp gidiyor. Yapılan araştırmalar, dillerin saniyede telaffuz edilen hece sayısına göre hızlarının ölçülebileceğini ortaya koyuyor.

Bilim insanlarına göre önemli olan sadece hız değil; aynı zamanda bir heceye ne kadar bilgi sığdırıldığı. Örneğin Mandarin Çincesi saniyede yaklaşık 5.18 hece ile daha yavaş görünse de, her hece çok daha fazla anlam taşıyabiliyor.

DÜNYANIN EN HIZLI KONUŞULAN DİLLERİ Japonca – 7.84 hece/saniye İspanyolca – 7.82 hece/saniye Fransızca – 7.18 hece/saniye İtalyanca – 6.99 hece/saniye Portekizce – 6.88 hece/saniye Türkçe – 6.87 hece/saniye Hintçe – 6.55 hece/saniye İngilizce – 6.19 hece/saniye Vietnamca – 5.28 hece/saniye Mandarin Çincesi – 5.18 hece/saniye

Bu sıralama, dillerin saniyede telaffuz edilen hece sayısına göre hazırlanmıştır.

En dikkat çekici bulgulardan biri ise şu: İnsan beyni, hangi dil konuşulursa konuşulsun bilgiyi neredeyse aynı hızda işliyor. Yani hızlı konuşulan bir dil, daha fazla bilgi aktarıldığı anlamına gelmiyor.

İspanyolca gibi diller daha fazla hece içerdiği için kulağa daha hızlı geliyor. Oysa İngilizce gibi dillerde daha az heceyle aynı anlam aktarılabiliyor. Bu da "hızlı" algısının aslında büyük ölçüde bir yanılsama olduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak, diller arasında hız farkı olsa da iletişim verimliliği açısından büyük bir fark bulunmuyor. Her dil, kendine özgü yapısıyla aynı bilgiyi farklı yollarla aktarmayı başarıyor.

Dil öğrenme becerisi dilin zorluğu, ana dil ve dil ailesi farklarına göre değişkenlik gösterebiliyor. Dil bilimciler ve dil öğrenme uzmanları dünyanın en zor öğrenilen dilleri açıklandı.

1. Çince (Mandarin) Tonlamalı bir dildir, bu nedenle her ton farklı anlam ifade eder. Karakter tabanlı yazı sistemi olduğu için binlerce karakter öğrenmek gerekir. Dilbilgisi görece basit olsa da kültürel bağlamla birleşince karmaşıklaşır.

2. Arapça Farklı diyalektler arasında büyük farklılıklar bulunur. Sağdan sola yazı sistemi nedeniyle zorlanmalar ortaya çıkabilir. Karmaşık bir dilbilgisi ve kelimelerin kök sistemine dayalı yapılar bulunur

3. Japonca Üç farklı alfabe kullanılır: Hiragana, Katakana ve Kanji. Kanji karakterlerinin öğrenilmesi zaman alır. Cümlenin yapısı ve nezaket düzeylerine göre değişen ifadeleri öğrenmek gerekir.

4. Korece Karmaşık dilbilgisi yapıları ve fiil çekimleri bulunur. Ayrıca toplumdaki hiyerarşik konuşma seviyelerinde de farklıdır. Kolay bir alfabe (Hangul) olmasına rağmen dildeki anlam çeşitliliği öğrenmeyi zorlaştırabilir.

5. Rusça Alfabe olarak Kiril alfabesi kullanılır. Dilbilgisi kuralları ve çekimler oldukça karmaşıktır. Telaffuz ve vurgu yerleri öğrenmek zordur.

6. Fince Ural dil ailesine ait olduğu için çoğu dile benzemez. Çok sayıda ek ve karmaşık dilbilgisi kuralları vardır. Kelime türetme oldukça esnektir, bu da ezberlemeyi zorlaştırır.

7. Macarca 18 farklı hâl kullanımı mevcuttur ve karmaşık bir çekim sistemi bulunur. Üstelik Avrupa'da bulunan bir ülke olmasına rağmen batı dillerinden farklı bir yapıya sahiptir.

8. İzlandaca Karmaşık çekim yapılarına sahiptir. Modern dillerden farklı olarak, eski dil yapısını korumaya devam eder. Telaffuz zorlukları da dilin zorlu taraflarından biridir.

9. Türkçe Eklemeli bir dil olduğu için kelime türetme yapısı yabancılar için karmaşık olabilir. Ses uyumu kuralları ve farklı vurgu kullanımları yabancılar için zorlayıcıdır.

10. Sanskritçe Çok eski bir dil olduğu için modern dillerle benzerliği azdır. Karmaşık bir dilbilgisi yapısına sahiptir. Çoğu zaman dini veya edebi bağlamlarda kullanılır.

11. Arnavutça Arnavutça, karmaşık grameri nedeniyle öğrenmesi oldukça zor olabilir. Örneğin, Arnavutçada isimlerin hem durumu hem de cinsiyeti vardır ve bunları öğrenmenin tek yolu, kelime dağarcığını incelerken her ismin durumunu ve cinsiyetini ezberlemektir.

12. Farsça Farsça dilinin en zorlayıcı yönlerinden biri, Latin Alfabesi'nden tamamen farklı görünen ve sağdan sola doğru okunan bir Arap alfabesi kullanmasıdır. Farsça, ustalaşması zaman alsa da, birçok kelimenin derin anlamlar taşıdığı ve aynı zamanda çift anlamlı olduğu çok şiirsel bir dildir. Ayrıca karmaşık kelime türetme sistemi, fiil yapıları bulunur.

13. Tayca Tayca, Çince gibi tonlu bir dildir. Bu, öğrencilerin söylenen şeyin bağlamını anlayabilmek için bir tonun perdesini tanıyabilmeleri gerektiği anlamına gelir. Tayca beş tona sahiptir ve tüm bu tonları öğrenmek zaman alabilir. Tayca ayrıca ezberlenmesi gereken 44 ünsüz, 18 ünlü ve altı diftongdan oluşan kendi yazısını kullanır.

14. Gürcüce Gürcüce, benzersiz yazısı, karmaşık fonolojisi ve zorlu grameri nedeniyle İngilizce konuşanlar için öğrenilmesi oldukça zor bir dildir. Mkhedruli adı verilen Gürcü alfabesi farklıdır ve Latin alfabesinde doğrudan karşılığı yoktur, bu da öğrencilerin tamamen yeni karakterlerle tanışmaları gerektiği anlamına gelir. Ayrıca eklemeli bir dil olması sebebiyle genellikle alışması vakit alabilir.

Bu sıralama, özellikle bir dili öğrenirken ana dilinizle olan benzerlik veya farklılıkları dikkate alarak değişebilir. Örneğin, Türkçeyi bilen biri Japonca veya Koreceyi öğrenirken diğer dillere göre daha az zorlanabilir çünkü bu diller yapı olarak benzerdir. (Kaynak: Sabah)

