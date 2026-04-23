Çocukların katledildiği gün gösteriyi iptal etmemişti! Seyircisini fırçalayan Müjdat Gezen’e tepkiler artıyor

Kadrosunda Müjdat Gezen, Perran Kutman ve Gülben Ergen gibi bir çok ismin yer aldığı “Gırgıriye Müzikali” geçen hafta okullarda yaşanan katliamalara rağmen iptal edilmeyince büyük tepki çekmişti. Öte yandan gösteride seyirci ile Müjdat Gezen arasında yaşanan yer tartışması krize neden oldu. Eleştiriye tahammül edemeyen Gezen oyunu iptal etti. Bu duruma sanatseverler, okul katliamı sonrası gösteriye devam edip böyle bir olay için gösteriyi iptal eden Gezen’e sert tepki gösterdi.