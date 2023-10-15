Yok böyle bir etkinlik! Cağ kebaplı test sürüşü

Gördüğünüz gibi tüm showroomlarımızın hemen yanında 3S plazalarımızda servislerimiz var. Dolayısıyla yedek parça bulundurduğumuz servislerimizde eğitimli personellerimizle tüm Türkiye’de olduğu gibi Erzurum ilinde de büyük bir gururla faaliyet gösteriyoruz. Pandemiden sonra tüm dünyada global çip krizinin arkasından tedarikte problemler tüm dünyada oluştu. O da arzın talepten daha az olduğu bir dönem oldu. Şu anda biraz daha normalleşiyoruz. Normalleşme döneminde normal otomotiv işimizi yapıyoruz. Dolayısıyla bu bizim alışık olduğumuz yöntem. Şimdi de müşterilerimiz yılsonu kampanyalarımızla showroomlarımıza geliyorlar. Chery olarak sadece satış ve satış sonrası hizmetlerle yetinmeyip, birlikte olma duygusunu ve markaya olan aidiyeti artırmak adına bir etkinlik düzenlediklerini kaydeden Er demirler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Beye bu vesileyle şehrimize gelerek bizleri onurlandıran Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan hanım efendi başta olmak üzere, Erzurum’un kıymetli protokolüne, bürokratlarımıza, kamu kurum yöneticilerine, basın mensuplarımıza, iş insanlarımıza, esnafımıza, ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz, diye konuştu. Müşteri deneyimine imkan sunan bu tür etkinlikleri aralıksız olarak sürdüreceklerini belirten Grup Genel Müdürü Adem Er demir; İleri teknoloji, şık tasarımı ve üstün performansıyla dikkat çeken Chery modellerimizi test ederek, uygun fiyata araç sahibi olmak isteyen otomobil tutkunu herkesi showroomumuza bekliyoruz” dedi.