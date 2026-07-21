Görevden alınmıştı... Tayt değil soruşturma iddiası: Valiyi koltuğundan eden dosya mı?

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık bir ay önce İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bazı Karaman İl Genel Meclisi üyelerinin ifadelerine başvuruldu. İddiaya göre bazı meclis üyeleri ifadelerinde, dönemin Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin de süreçte sorumluluğu bulunduğunu öne sürdü. Bu beyanların ardından soruşturma dosyasında yeni değerlendirmeler yapıldığı ileri sürüldü. Soruşturmanın temelini, Karaman Merkez Kırbağı Mahallesi'nde bulunan ve imar planında "Biriketçiler Sitesi" olarak ayrılan yaklaşık 30 bin metrekarelik ticari alanın 2022 yılında S.S. Karaman Mercan Yapı Kooperatifi'ne 14 milyon 600 bin TL bedelle satılması oluşturuyor.