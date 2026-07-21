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Görevden alınmıştı... Tayt değil soruşturma iddiası: Valiyi koltuğundan eden dosya mı?

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Görevden alınmıştı... Tayt değil soruşturma iddiası: Valiyi koltuğundan eden dosya mı?

Taytlı vali olarak anılan ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alınan Ardahan Valisi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

#1
Foto - Görevden alınmıştı... Tayt değil soruşturma iddiası: Valiyi koltuğundan eden dosya mı?

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ardahan Valiliği görevinden alınan Mehmet Fatih Çiçekli'nin görev değişikliğinin, kamuoyunda tartışılan "taytlı bisiklet görüntüleri" nedeniyle değil, Karaman'da kamu zararına yol açtığı iddia edilen Mercan Yapı Kooperatifi soruşturmasında yaşanan yeni gelişmelerle bağlantılı olduğu öne sürüldü.

#2
Foto - Görevden alınmıştı... Tayt değil soruşturma iddiası: Valiyi koltuğundan eden dosya mı?

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ardahan Valiliği görevinden alınan Mehmet Fatih Çiçekli'nin görev değişikliğinin, kamuoyunda tartışılan "taytlı bisiklet görüntüleri" nedeniyle değil, Karaman'da kamu zararına yol açtığı iddia edilen Mercan Yapı Kooperatifi soruşturmasında yaşanan yeni gelişmelerle bağlantılı olduğu öne sürüldü.

#3
Foto - Görevden alınmıştı... Tayt değil soruşturma iddiası: Valiyi koltuğundan eden dosya mı?

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ardahan Valiliği görevinden alınan Mehmet Fatih Çiçekli'nin görev değişikliğine ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. Sosyal medyada görevden alma kararının Çiçekli'nin taytlı bisiklet görüntüleri nedeniyle alındığı öne sürülürken, kulislerde konuşulan iddiaya göre kararın arkasında Karaman'da uzun süredir yürütülen Mercan Yapı Kooperatifi soruşturmasında yaşanan gelişmeler bulunuyor.

#4
Foto - Görevden alınmıştı... Tayt değil soruşturma iddiası: Valiyi koltuğundan eden dosya mı?

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık bir ay önce İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bazı Karaman İl Genel Meclisi üyelerinin ifadelerine başvuruldu. İddiaya göre bazı meclis üyeleri ifadelerinde, dönemin Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin de süreçte sorumluluğu bulunduğunu öne sürdü. Bu beyanların ardından soruşturma dosyasında yeni değerlendirmeler yapıldığı ileri sürüldü. Soruşturmanın temelini, Karaman Merkez Kırbağı Mahallesi'nde bulunan ve imar planında "Biriketçiler Sitesi" olarak ayrılan yaklaşık 30 bin metrekarelik ticari alanın 2022 yılında S.S. Karaman Mercan Yapı Kooperatifi'ne 14 milyon 600 bin TL bedelle satılması oluşturuyor.

#5
Foto - Görevden alınmıştı... Tayt değil soruşturma iddiası: Valiyi koltuğundan eden dosya mı?

İhale şartnamesine göre kooperatifin iki yıl içinde inşaatın en az yüzde 25'ini tamamlaması gerekiyordu. Bu şartın yerine getirilmemesi halinde taşınmazın İl Özel İdaresi'ne geri dönmesi ve ödenen bedelin kamuya gelir olarak kaydedilmesi öngörülüyordu.

#6
Foto - Görevden alınmıştı... Tayt değil soruşturma iddiası: Valiyi koltuğundan eden dosya mı?

Dosyadaki bilirkişi raporları ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün teknik incelemelerinde inşaatın fiziki gerçekleşme oranının yüzde 25 değil, yüzde 11,5 olduğu tespit edildiği belirtildi. Buna karşın İl Genel Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporda inşaatın yüzde 25 seviyesini geçtiği değerlendirilerek hak mahrumiyeti şerhinin kaldırıldığı ve taşınmazın tapusunun kooperatife devredildiği ifade edildi.

#7
Foto - Görevden alınmıştı... Tayt değil soruşturma iddiası: Valiyi koltuğundan eden dosya mı?

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ve İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı ön inceleme raporunun ardından, İçişleri Bakanlığı; Karaman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, genel sekreter yardımcısı, müdürler ile İl Genel Meclisi'nin Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık komisyonlarında görev yapan toplam 12 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi. Kararda, söz konusu işlemler nedeniyle kamu zararının oluştuğu değerlendirmesine yer verildi.

#8
Foto - Görevden alınmıştı... Tayt değil soruşturma iddiası: Valiyi koltuğundan eden dosya mı?

İçişleri Bakanlığı'nın önceki kararında ise dönemin Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli hakkında soruşturma izni verilmedi. Gerekçede, valinin önüne gelen dosyanın komisyonlar tarafından tamamlanan teknik bir süreç olduğu, usulsüzlüğü bilebilecek konumda olmadığı ve bilirkişi raporlarının valinin onayından sonra hazırlandığı belirtildi.

#9
Foto - Görevden alınmıştı... Tayt değil soruşturma iddiası: Valiyi koltuğundan eden dosya mı?

Ancak edinilen bilgilere göre, son dönemde alınan ifadelerde bazı İl Genel Meclisi üyelerinin Çiçekli'nin de sorumluluğu bulunduğunu ileri sürmesi üzerine dosyada yeni değerlendirmeler yapıldığı iddia edildi.

#10
Foto - Görevden alınmıştı... Tayt değil soruşturma iddiası: Valiyi koltuğundan eden dosya mı?

Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman Valiliği'nin ardından yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Ardahan Valiliği'ne atanmış, geçtiğimiz günlerde ise Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alınmıştı.

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