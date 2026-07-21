Van Gölü Havzası Sürdürülebilir Gelecek Çalıştayı Sonuç Bildirgesi Kamuoyu ile Paylaşıldı

Van Gölü'nün sahip olduğu biyolojik zenginlikleri ve yeni milli park müjdesini paylaşan Bakan Yumaklı, "Van Gölü'nün hazineleri diye bir kavram var; belki bunu ilk kez burada ifade etmiş olacağım ben. Ancak Van Gölü hazinelerini konuşurken keşfetmek için değil, korumak için var olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu gölün hazinesi sadece sodalı suyunda değil; inci kefalinin herkesi hayrete düşüren, dünyaya mal olmuş, hayatı yeniden başlatan yolculuğu var. Ülkemizde kayıt altına alınan kuş türlerinin yarısı bu havzada. Belki bazılarınızın bildiği ama bizim bütün Türkiye kamuoyuna, ülkemizin insanlarına ifade etmemiz gereken hazineler bunlar. Ben binlerce yıllık medeniyetlerin izinden bahsetmiyorum, kıyılarında yaşayan insanların binlerce yıllık emeğinden ve katkısından bahsetmiyorum, bu havzanın taşıdığı eşsiz doğal dengeden bahsetmiyorum. Aslında bir bütünü konuşuyorum; sahip olduğumuzun farkında olup korumamız gereken hazineden bahsediyorum. İşte tam da bizim sorumluluğumuz bu hazineleri korumaktır. Van Gölü'nün geleceği, eğer bu hazinenin farkındaysak bunu koruyarak gelecek nesillere, evlatlarımıza bu hazineyi tam, doğru, eksiksiz teslim aldığımız gibi onlara da iletmektir. Koruduğumuz ilk hazine bu havzanın eşsiz varlığıdır; bundan bahsetmek istiyorum. Van Gölü hakikaten dünyada benzeri çok az görünen bir ekosisteme sahip. İnci kefali bu gölün sadece bir endemik türü değildir; aynı zamanda bu havzanın hafızasıdır, bereketidir, yaşam döngüsünün en güçlü sembollerinden bir tanesidir. Her yıl gerçekleştirilen göç belki kameralara, bizim ekranlarımıza çok kısa sürelerde yer alıyor ama bu hikâyenin yarım kalmasına izin vermeyecek çalışmaları yapma sorumluluğu da işte buralarda bu çalışmalarla, sizlerin iki günlük katkılarıyla gerçekleşmiş oluyor. Biz de bakanlık olarak bu bağlamda inci kefalinin üretim planlamasını aldık. Çünkü hem korumamız gereken biyoçeşitliliği ifade ediyor hem dünyanın gözlerinin önünde gerçekleşen ve herkesin hayran kaldığı bir hayat döngüsünü ifade ediyor hem de Van Gölü'nde bu işten ekonomik gelir elde eden, yani buradan ekmeğini kazanan insanları ifade ediyor. Üreme dönemlerinde özellikle gerçekleştirdiğimiz denetimlerle kaçak avcılığa müsaade etmiyoruz. Buradan tekrar ifade edelim; hiçbir şekilde de müsaade etmeyeceğiz. Van Gölü'nün ikinci hazinesi, bahsetmiştim, biyolojik zenginliği. Bu havza sadece ülkemizin değil, dünyanın da korumak arzusunda olduğu bir doğal miras alanıdır. Sulak alanları var, yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan yaşam alanları var, milli parkları var, tabiat varlıkları var; yani adeta bir açık hava laboratuvarı. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz koruma çalışmalarıyla bu zenginliği güvence altına almaya gayret ediyoruz. Ancak buradan hemen bir parantez açalım: Bu sadece kurumların, sadece herhangi bir şekilde görevlendirilmiş kişi ya da kuruluşların görevi değil, bir toplumsal sorumluluktur. Tekraren altını çizmiş olalım. Şimdi inşallah Deveboynu Yarımadası'nı da Van'ın 4. Milli Parkı olarak ülkemize kazandırmaya hazırlanıyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Tabii amacımız yalnızca yeni koruma alanları ilan etmek değil; asıl hedefimiz korumayı kalkınmayla, turizmle, bilimle ve yerel hayatla birlikte güçlendirmektir. O yüzden sanıyorum ki iki günlük bu önemli çalıştayın çıktılarından en çok üzerinde durmamız gereken kısım da bu" dedi.