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Yok artık! Yakıt deposundan çıkana bakın

2024-02-15 10:19:51
Yok artık! Yakıt deposundan çıkana bakın

Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan aracın yakın deposundan 10 kilo 250 gram uyuşturucu çıktı.

#1
Foto - Yok artık! Yakıt deposundan çıkana bakın

Osmaniye’de şüphe üzerine durdurulan otomobilin yakıt deposunun içinde 10 kilo 250 gram skunk ele geçirildi. Otomobilde bulunan 5 kişi tutuklandı.

#2
Foto - Yok artık! Yakıt deposundan çıkana bakın

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmada ekipler, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

#3
Foto - Yok artık! Yakıt deposundan çıkana bakın

Otomobilde hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada yakıt deposunun içine gizlenmiş 10 kilo 250 gram skunk maddesi, 252 sentetik ecza ve 11.37 gram fubinica ele geçirildi.

#4
Foto - Yok artık! Yakıt deposundan çıkana bakın

Gözaltına alınan Ramazan Ç., Polat G., Furkan K., Yusuf A. ve Ömer Faruk K. isimli şahıslar tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

#5
Foto - Yok artık! Yakıt deposundan çıkana bakın

#6
Foto - Yok artık! Yakıt deposundan çıkana bakın

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