  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu kavun diğerlerinden çok farklı! Bakın ‘Çıtır Cemile’ kavunu bakın hangi ilimizde yetişiyor Takım değişse de dereceler değişmiyor: Başarı SUBÜ’nün genlerinde var F-16 ve Rafale’yi solladı! Hayalet savaş uçağını hangara sokmak için masaya oturuldu Ziyarete gidip şifa için dua ediyorlar! Solunum sorunu yaşayan ‘Öksürük Baba’ya koşuyor Emine Erdoğan öncülüğünde başlayan Sıfır Atık hareketi, dünyanın iklim gündemini belirleyen bir ekosisteme dönüşüyor Ekranlardan siyaset sahnesine transfer oldu! MasterChef Eray, o partiye resmen katıldı Yönetim tam destek vermişti ama... Okan Buruk için çok konuşulacak çarpıcı bir iddia daha! Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken sözler! ‘Herkes gider, o kalır!’ Tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran olayda yeni detaylar! Manisa’daki okul saldırısının sebebi ağızları açık bıraktı Tüm Beşiktaşlıları korku sardı: Trossard için tek seçenek
Dünya
9
Yeniakit Publisher
F-16 ve Rafale’yi solladı! Hayalet savaş uçağını hangara sokmak için masaya oturuldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

F-16 ve Rafale’yi solladı! Hayalet savaş uçağını hangara sokmak için masaya oturuldu

Güney Kore'nin yeni nesil yerli savaş uçağı KF-21 için Asya cephesinde rüzgarlar tam anlamıyla tersine dönerken, Manila yönetiminin 40 adetlik devasa çok rollü savaş uçağı programında bu platformu güçlü bir aday olarak değerlendirdiği açıklandı. Daha önceli 10 uçaklık sınırlı tekliflerin çok ötesine geçen bu yeni süreçte, Filipinler'in halihazırda kullandığı FA-50 altyapısı sayesinde Güney Kore sistemlerine aşina olması büyük bir lojistik avantaj olarak öne çıkıyor. Geliştirme programı resmen tamamlanan KF-21 uçaklarının Filipinler semalarına inmesi an meselesi olarak gösterilirken, küresel savunma pazarında bu hamle adeta bomba etkisi yaptı.

#1
Foto - F-16 ve Rafale’yi solladı! Hayalet savaş uçağını hangara sokmak için masaya oturuldu

Filipinler'in KF-21 savaş uçağı tercihi son dönemde yeniden gündeme geldi. Güney Kore'nin yeni nesil savaş uçağı için Filipinler'in adı daha önce de ihracat adayları arasında geçiyordu. 2024 yılında Güney Koreli Korea Aerospace Industries (KAI), Filipin Hava Kuvvetleri'ne ilk aşamada 10 adet KF-21 Block I teklif etmişti. Söz konusu teklif, Filipinler'in çok rollü savaş uçağı ihtiyacına yönelik hazırlanmıştı.

#2
Foto - F-16 ve Rafale’yi solladı! Hayalet savaş uçağını hangara sokmak için masaya oturuldu

Filipinler açısından KF-21 savaş uçağı seçeneği 2026 yılında daha da dikkat çekici hale geldi. Filipin Savunma Bakanı Gilberto Teodoro Jr., Temmuz ayında yaptığı açıklamada ülkesinin çok rollü savaş uçağı programında yaklaşık beş tedarikçiyi değerlendirdiğini açıkladı. Güney Kore'nin KF-21 savaş uçağı da bu seçenekler arasında bulunuyor.

#3
Foto - F-16 ve Rafale’yi solladı! Hayalet savaş uçağını hangara sokmak için masaya oturuldu

Asya basınında 21 Eylül'de yayımlanan yeni haberlerde ise Filipinler'in 40 adetlik çok rollü savaş uçağı programını tek bir uçak tipi üzerinden yürütme seçeneğini değerlendirdiği ve KF-21 savaş uçağının bu kapsamda öne çıkan adaylardan biri olduğu aktarıldı. Bu gelişme, daha önce gündeme gelen 10 adetlik KF-21 savaş uçağı teklifinin çok daha büyük bir programa dönüşme ihtimalini gündeme taşıdı.

#4
Foto - F-16 ve Rafale’yi solladı! Hayalet savaş uçağını hangara sokmak için masaya oturuldu

Filipinler'in KF-21 savaş uçağı ilgisi yeni değil. KAI, 2024 yılında Filipin Hava Kuvvetleri'ne 10 adet KF-21 Block I için teklif sunmuştu. O dönem Filipinler'in ilk aşamadaki çok rollü savaş uçağı ihtiyacının bütçe kısıtlamaları nedeniyle sınırlı tutulabileceği değerlendirilmişti.

#5
Foto - F-16 ve Rafale’yi solladı! Hayalet savaş uçağını hangara sokmak için masaya oturuldu

Güney Kore'nin teklifinde KF-21 savaş uçağı ile birlikte FA-50 Block 20 uçakları ve mevcut FA-50 filosuna yönelik modernizasyon seçenekleri de bulunuyordu. Filipinler'in Güney Kore yapımı FA-50 uçaklarını halihazırda kullanması, KF-21 savaş uçağı için önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Filipinler'in KF-21 savaş uçağı seçeneğine ilgisinin arkasında mevcut hava gücünü modernize etme hedefi bulunuyor. Manila, çok rollü savaş uçağı programında Güney Kore'nin yanı sıra ABD'nin F-16V, Fransa'nın Rafale, İsveç'in Gripen ve Avrupa'nın Eurofighter seçeneklerini de değerlendiriyor.

#6
Foto - F-16 ve Rafale’yi solladı! Hayalet savaş uçağını hangara sokmak için masaya oturuldu

KF-21 savaş uçağının Filipinler açısından dikkat çeken noktalarından biri ise ülkedeki mevcut Güney Kore yapımı platformlarla oluşturulabilecek ortak lojistik altyapı. Filipin Hava Kuvvetleri'nin 24 adet FA-50 kullandığı ve pilot eğitimi, bakım ve lojistik alanlarında Güney Kore sistemlerine aşina olduğu belirtiliyor. KF-21 savaş uçağı açısından Filipinler'in ilgisi, Güney Kore'nin ihracat hedefleri açısından da önem taşıyor. Güney Kore, Temmuz 2026'da KF-21'in geliştirme programını resmen tamamladı. DAPA'ya göre ilk 40 KF-21 savaş uçağının 2028'e kadar Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi, daha sonra 80 uçaklık ilave üretimle toplam filonun 120 uçağa çıkarılması planlanıyor.

#7
Foto - F-16 ve Rafale’yi solladı! Hayalet savaş uçağını hangara sokmak için masaya oturuldu

KF-21 savaş uçağı için ilk yabancı müşteriler arasında Endonezya öne çıkarken Filipinler, Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri de potansiyel ihracat pazarları arasında gösteriliyor. Filipinler'in mevcut FA-50 altyapısı nedeniyle KF-21 savaş uçağı için ayrı bir önem taşıdığı değerlendiriliyor.

#8
Foto - F-16 ve Rafale’yi solladı! Hayalet savaş uçağını hangara sokmak için masaya oturuldu

Son gelişmeler, Filipinler'in KF-21 savaş uçağı konusunda önceki 10 uçaklık tekliften çok daha büyük bir seçeneği masaya koyabileceğine işaret ediyor. Ancak şu aşamada Filipinler'in 10 veya 40 adet KF-21 savaş uçağı için kesin satın alma sözleşmesi imzaladığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Manila'nın çok rollü savaş uçağı programındaki nihai tercihi ve KF-21 savaş uçağı için olası görüşmelerin sonucu bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuriş operasyonu sonrası kayyım atanmıştı! O giyim firmasının sahibi gözaltında
Gündem

Kuriş operasyonu sonrası kayyım atanmıştı! O giyim firmasının sahibi gözaltında

Türkiye'nin bilinen tesettür giyim markalarından Armine'nin kurucusu Mehmet Dursun, "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturmasının 4. dalga oper..
Irak’tan Hürmüz mesajı: Tankerlerin çoğu petrolümüzü taşıyor
Dünya

Irak’tan Hürmüz mesajı: Tankerlerin çoğu petrolümüzü taşıyor

Irak Petrol Bakanı Basim Hudayr, ülkesinin son iki ayda petrol ihracatını sürdürerek gelir elde ettiğini açıkladı. Hudayr’a göre Hürmüz Boğa..
Bilim bile hayran kaldı! Teheccüd namazının faydasını uzmanından dinleyin
Gündem

Bilim bile hayran kaldı! Teheccüd namazının faydasını uzmanından dinleyin

Sosyal medyada paylaşılan ve kronobiyoloji ile İslam'ın ibadet ritüelleri arasındaki muazzam uyumu gözler önüne seren açıklamalar büyük yank..
Vanspor, Murat Yıldırım ile yollarını ayırdı
Spor

Vanspor, Murat Yıldırım ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekibi Vanspor FK, teknik direktör Murat Yıldırım ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı
ABD-İran savaşında sona yaklaşılırken! 1000 taburluk ‘Canfeda’ şimdi nereden çıktı!
Gündem

ABD-İran savaşında sona yaklaşılırken! 1000 taburluk ‘Canfeda’ şimdi nereden çıktı!

28 Şubat 2026’da ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile başlayan süreç yavaş yavaş dozajını düşürürken, İran’da başlatılan ‘Canfed..
Mega kent için saat verildi! İstanbul’a sağanak geliyor
Aktüel

Mega kent için saat verildi! İstanbul’a sağanak geliyor

İstanbullular dikkat, sağanak geliyor... AKOM, İstanbul’da salı sabahından itibaren rüzgarın kuvvetleneceğini ve sıcaklıkların 6-8 derece az..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23