F-16 ve Rafale’yi solladı! Hayalet savaş uçağını hangara sokmak için masaya oturuldu

Güney Kore'nin yeni nesil yerli savaş uçağı KF-21 için Asya cephesinde rüzgarlar tam anlamıyla tersine dönerken, Manila yönetiminin 40 adetlik devasa çok rollü savaş uçağı programında bu platformu güçlü bir aday olarak değerlendirdiği açıklandı. Daha önceli 10 uçaklık sınırlı tekliflerin çok ötesine geçen bu yeni süreçte, Filipinler'in halihazırda kullandığı FA-50 altyapısı sayesinde Güney Kore sistemlerine aşina olması büyük bir lojistik avantaj olarak öne çıkıyor. Geliştirme programı resmen tamamlanan KF-21 uçaklarının Filipinler semalarına inmesi an meselesi olarak gösterilirken, küresel savunma pazarında bu hamle adeta bomba etkisi yaptı.