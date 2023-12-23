2023-12-23 13:48:05 Yok artık!.. Çüş!.. Oha!.. Manyaklık bu! Bu çakalların bu haltı yiyecekleri çok belliydi! Hemen psikiyatri kliniğine yatırın bunları
Haşmet Babaoğlu, “İnsan nefes alıp verdikçe atmosfere iki tehlikeli gaz salınıyor; metan ve nitröz oksit” tespitini yapan ve nefesimizin, gezegenimizin düşmanı olduğunu iddia eden Birleşik Krallık Ekoloji Merkezi'nin yaptığı araştırmayı “manyaklık” olarak nitelendirdi. “Bu çakalların eninde sonunda sırayı insana getirecekleri belliydi” diyen Babaoğlu, “Bu araştırmayı yapıp sonuçlarını ilan edenler psikiyatri kliniğine yatırılmalı” önerisinde bulundu. Babaoğlu, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: