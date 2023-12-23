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Medya
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Yok artık!.. Çüş!.. Oha!.. Manyaklık bu! Bu çakalların bu haltı yiyecekleri çok belliydi! Hemen psikiyatri kliniğine yatırın bunları 

2023-12-23 13:48:05
Yok artık!.. Çüş!.. Oha!.. Manyaklık bu! Bu çakalların bu haltı yiyecekleri çok belliydi! Hemen psikiyatri kliniğine yatırın bunları 

Haşmet Babaoğlu, “İnsan nefes alıp verdikçe atmosfere iki tehlikeli gaz salınıyor; metan ve nitröz oksit” tespitini yapan ve nefesimizin, gezegenimizin düşmanı olduğunu iddia eden Birleşik Krallık Ekoloji Merkezi'nin yaptığı araştırmayı “manyaklık” olarak nitelendirdi. “Bu çakalların eninde sonunda sırayı insana getirecekleri belliydi” diyen Babaoğlu, “Bu araştırmayı yapıp sonuçlarını ilan edenler psikiyatri kliniğine yatırılmalı” önerisinde bulundu. Babaoğlu, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Yok artık!.. Çüş!.. Oha!.. Manyaklık bu! Bu çakalların bu haltı yiyecekleri çok belliydi! Hemen psikiyatri kliniğine yatırın bunları 

“Manyaklık bu...  Bu araştırmayı yapıp sonuçlarını ilan edenler psikiyatri kliniğine yatırılmalı, diyeceğim ama şunu da biliyorum.  Son yıllarda ne yapıp ettiler, bu manyaklığı "normal bilim" saydırdılar; bu tür araştırma sonuçlarını dört bir yana yaymayı da sıradan gazetecilik haline getirdiler...  Neymiş?  Birleşik Krallık Ekoloji Merkezi'nden Dr. Nicholas Cowan ve arkadaşları şunu saptamışlar: İnsan nefes alıp verdikçe atmosfere iki tehlikeli gaz salınıyormuş; metan ve nitröz oksit...  Malum, ikisi de güçlü "sera gazları"dır.  Sonuç?  Nefesimiz, gezegenimizin düşmanıymış...

#2
Foto - Yok artık!.. Çüş!.. Oha!.. Manyaklık bu! Bu çakalların bu haltı yiyecekleri çok belliydi! Hemen psikiyatri kliniğine yatırın bunları 

Şaka gibi değil mi? Fosil yakıtlar, inekler, astım spreyleri vesaire derken SIRA İNSANA GELDİ. Zaten "şaka gibi" deyiminin de anlamı kalmadı. Öyle denen ne varsa birkaç yıl içinde gerçek oldu. Şimdi birkaç yıldır dilimizin ucunda duran soruyu sormanın zamanıdır: İnsanın işini bitirmeye; nüfus azaltmaya hazırlık mı bütün bunlar? İneklerin yellenmesindeki metan gazını konuştuk konuştuk, ne oldu? İneksiz bir dünyaya kafamız çoktan yattı bile... Çünkü söyleniyoruz, kızıyoruz ama bir yandan da bu gidişata nasıl direneceğimizi bilemiyoruz. Ve yine itiraf edelim ki... Bu çakalların eninde sonunda sırayı insana getirecekleri belliydi.

#3
Foto - Yok artık!.. Çüş!.. Oha!.. Manyaklık bu! Bu çakalların bu haltı yiyecekleri çok belliydi! Hemen psikiyatri kliniğine yatırın bunları 

Yazmıştım, hatırlarsınız... 2024 Eylül ayı kritik. Birleşmiş Milletler "Gelecek Zirvesi" düzenleyecek. Bu zirveden bir "acil durum" kararı çıkarmak istiyorlar. Ve buna bağlı olarak da (şimdi hakikaten nefesinizi tutun) uluslararası bir acil müdahale ordusu için ilk adımı atmayı planlıyorlar. BM'nin bu zirve için hazırladığı raporda kullandığı ifade şöyle: "Gezegeni tehdit eden iklim sorununa karşı otomatik olarak müdahale edecek güçler..." Bu güçler zaten fazladan nefes alıyor sayılan yaşlılar ve hastaları toplama kamplarında toplayıp imha ederler mi? ***

#4
Foto - Yok artık!.. Çüş!.. Oha!.. Manyaklık bu! Bu çakalların bu haltı yiyecekleri çok belliydi! Hemen psikiyatri kliniğine yatırın bunları 

Yok artık!..  Çüş!..  Oha!..  Netflix dizisi mi bu?  Pes vallahi!  Gibi nidalar içimizi rahatlatamaz.  Pandemiyi yaşamış insanlarız, biliyoruz.”

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