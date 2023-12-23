Yok artık!.. Çüş!.. Oha!.. Manyaklık bu! Bu çakalların bu haltı yiyecekleri çok belliydi! Hemen psikiyatri kliniğine yatırın bunları 

Şaka gibi değil mi? Fosil yakıtlar, inekler, astım spreyleri vesaire derken SIRA İNSANA GELDİ. Zaten "şaka gibi" deyiminin de anlamı kalmadı. Öyle denen ne varsa birkaç yıl içinde gerçek oldu. Şimdi birkaç yıldır dilimizin ucunda duran soruyu sormanın zamanıdır: İnsanın işini bitirmeye; nüfus azaltmaya hazırlık mı bütün bunlar? İneklerin yellenmesindeki metan gazını konuştuk konuştuk, ne oldu? İneksiz bir dünyaya kafamız çoktan yattı bile... Çünkü söyleniyoruz, kızıyoruz ama bir yandan da bu gidişata nasıl direneceğimizi bilemiyoruz. Ve yine itiraf edelim ki... Bu çakalların eninde sonunda sırayı insana getirecekleri belliydi.