Şişirdikçe şişirmişlerdi! İşte parti kursa, Özgür Özel’in alacağı oy
CHP Genel Başkanlığı koltuğunu kaybettikten sonra siyasi geleceği tartışma konusu olan Özgür Özel için kamuoyunda adeta bir "rüzgar" yaratılmaya çalışılıyordu. Siyaset kulislerinde "yeni parti kuruyor", "büyük bir kitleyi peşinden sürükleyecek" iddialarıyla şişirilen balon, AREA Araştırma’nın son anketiyle adeta patladı. Ankete göre Özel’in kuracağı iddia edilen partinin oyu yüzde 19.8 olarak makyajlansa da, aynı anketin satır aralarındaki çelişkiler ve "oy vermem" diyenlerin ezici çoğunluğu, gerçek potansiyelin ne kadar sınırlı olduğunu gözler önüne serdi.