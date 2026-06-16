Şişirdikçe şişirmişlerdi! İşte parti kursa, Özgür Özel’in alacağı oy

Ayrıca seçmenin yüzde 44.1’i, Özel ve ekibinin yeni bir macera aramak yerine "CHP içerisinde kalarak parti içi mücadeleye devam etmesi gerektiğini" düşünüyor. "Yeni parti kurmalı" diyenlerin oranı ise yüzde 35.1’de kalmış durumda. Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden Genel Başkanlığa dönmesiyle birlikte delegelerin ve seçmenin gözü kurultaya çevrilirken, "Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında muhalefetin adayı sizce kim olmalıdır?" sorusu, Özgür Özel’in liderlik algısının ne kadar zayıf olduğunu bir kez daha kanıtladı. Muhalefet seçmeni Cumhurbaşkanı adayı olarak yüzde 34.7 ile Mansur Yavaş’ı ilk sıraya koyarken, onu yüzde 21.2 ile Ekrem İmamoğlu takip etti. Kulislerde yeni parti kuracağı iddia edilen Özgür Özel ise ancak yüzde 9.2 oranında destek bulabildi.