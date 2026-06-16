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Siyaset
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Yeniakit Publisher
Şişirdikçe şişirmişlerdi! İşte parti kursa, Özgür Özel’in alacağı oy
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Şişirdikçe şişirmişlerdi! İşte parti kursa, Özgür Özel’in alacağı oy

CHP Genel Başkanlığı koltuğunu kaybettikten sonra siyasi geleceği tartışma konusu olan Özgür Özel için kamuoyunda adeta bir "rüzgar" yaratılmaya çalışılıyordu. Siyaset kulislerinde "yeni parti kuruyor", "büyük bir kitleyi peşinden sürükleyecek" iddialarıyla şişirilen balon, AREA Araştırma’nın son anketiyle adeta patladı. Ankete göre Özel’in kuracağı iddia edilen partinin oyu yüzde 19.8 olarak makyajlansa da, aynı anketin satır aralarındaki çelişkiler ve "oy vermem" diyenlerin ezici çoğunluğu, gerçek potansiyelin ne kadar sınırlı olduğunu gözler önüne serdi.

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#1
Foto - Şişirdikçe şişirmişlerdi! İşte parti kursa, Özgür Özel’in alacağı oy

Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin, "mutlak butlan" kararı sonrası AREA Araştırma şirketinin 5-9 Haziran tarihleri arasında 2 bin sekiz kişiyle gerçekleştirdiği dikkat çekici anket sonuçlarını köşesine taşıdı. Anket, muhalefet tabanının Özgür Özel ismine sandıkta sanıldığı gibi büyük bir kredi açmadığını net bir şekilde ortaya koydu.

#2
Foto - Şişirdikçe şişirmişlerdi! İşte parti kursa, Özgür Özel’in alacağı oy

Ankette ilk olarak katılımcılara, "Bugün bir seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Özgür Özel’in denklemde olmadığı bu normal senaryoda oy dağılımı şu şekilde şekillendi: AK Parti: Yüzde 32.3 CHP: Yüzde 30.7 DEM Parti: Yüzde 9.3 MHP: Yüzde 7.2 İYİ Parti: Yüzde 6.3 Anahtar Parti: Yüzde 3.4 Zafer Partisi: Yüzde 3.2 Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2.7 TİP: Yüzde 2.1

#3
Foto - Şişirdikçe şişirmişlerdi! İşte parti kursa, Özgür Özel’in alacağı oy

Ancak ankete “Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni bir parti kurması durumunda oy verme tercihiniz nasıl olur?” sorusu eklenince, muhalefet blokundaki parçalanma ve çelişkiler gün yüzüne çıktı. Bu hayali senaryoda Özgür Özel’in partisinin yüzde 19.8 oy alacağı iddia edilirken, köklü ana muhalefet partisi CHP’nin oyu bir anda yüzde 13.4’e düşerek adeta baraj sınırına geriledi. Siyaset uzmanları, tek bir ismin çıkışıyla koca bir ana muhalefet partisinin oylarının bu denli erimesini, anket verilerinin gerçeklikten uzak ve spekülatif bir zeminde tartışıldığının en büyük kanıtı olarak yorumluyor.

#4
Foto - Şişirdikçe şişirmişlerdi! İşte parti kursa, Özgür Özel’in alacağı oy

Şişirilen iddiaların aksine, vatandaşın Özgür Özel’in yeni bir parti kurma fikrine sıcak bakmadığı anketin diğer sorularında açıkça tescillendi. “Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni bir parti kurması durumunda oy verme davranışınız nasıl olur?” sorusuna katılımcıların yarısından fazlası, yani yüzde 50.3’ü kesin bir dille “Oy vermem” yanıtını verdi. "Kararsızım" diyen yüzde 16.4’lük kitle de eklendiğinde, toplumun yüzde 66.7’sinin Özel’in olası partisine mesafeli olduğu görüldü. "Oy veririm" diyenlerin oranı ise yüzde 33.3’te kaldı.

#5
Foto - Şişirdikçe şişirmişlerdi! İşte parti kursa, Özgür Özel’in alacağı oy

Ayrıca seçmenin yüzde 44.1’i, Özel ve ekibinin yeni bir macera aramak yerine "CHP içerisinde kalarak parti içi mücadeleye devam etmesi gerektiğini" düşünüyor. "Yeni parti kurmalı" diyenlerin oranı ise yüzde 35.1’de kalmış durumda. Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden Genel Başkanlığa dönmesiyle birlikte delegelerin ve seçmenin gözü kurultaya çevrilirken, "Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında muhalefetin adayı sizce kim olmalıdır?" sorusu, Özgür Özel’in liderlik algısının ne kadar zayıf olduğunu bir kez daha kanıtladı. Muhalefet seçmeni Cumhurbaşkanı adayı olarak yüzde 34.7 ile Mansur Yavaş’ı ilk sıraya koyarken, onu yüzde 21.2 ile Ekrem İmamoğlu takip etti. Kulislerde yeni parti kuracağı iddia edilen Özgür Özel ise ancak yüzde 9.2 oranında destek bulabildi.

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Yorumlar

Denklem

Bu millet size sandıkta yine gösterir denklemde kim var kim yok :)))
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