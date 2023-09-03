Yoğurda karıştırıp sadece bir kaşık yiyin! Etkilerini duyunca çok şaşıracaksınız! Vücudu resmen resetliyor

Yoğurt, içeriğindeki probiyotikler sayesinde sindirim sistemini düzenleyerek bağırsak sağlığını koruyor. Ayrıca kalsiyum, fosfor ve B vitamini gibi önemli besinler açısından da oldukça zengindir. Sumak ise, antioksidan özelliğiyle vücudu serbest radikallere karşı koruyor ve bağışıklığı güçlendiriyor. Tüm bu nedenlerden ötürü, sumak ve yoğurdun birleşimi vücudu resmen baştan yeniliyor. Sumak ve yoğurt karıştırıldığında, sindirim sistemini koruyarak bağırsak sağlığına katkı sağlar. Aynı zamanda sumak, kan şekerinin dengelenmesine katkı sağlayarak insülin direncini azaltır. Bu da diyabet hastaları için oldukça önemli bir baharat olduğunu gösteriyor.