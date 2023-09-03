2023-09-03 13:06:00 Yoğurda karıştırıp sadece bir kaşık yiyin! Etkilerini duyunca çok şaşıracaksınız! Vücudu resmen resetliyor
Doğanın bize sunduğu baharatlar yemeklerimize lezzet katmalarının yanı sıra sağlığımız için de sayısız fayda sağlıyor. Bu baharat da vücudu baştan yenileyenler arasında yer alıyor. İşte, özellikle yoğurtla karıştırıp tükettiğinizde vücudunuzu baştan sona yenileyecek o baharatın etkileri... Türk mutfağının sevilen baharatlarından sumak, yemeklere lezzet katmasının yanı sıra sağlık için de birçok fayda sağlıyor. Öyle ki bu baharat özellikle yoğurtla karıştırıldığında tam bir sağlık deposu oluyor.