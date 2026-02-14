  • İSTANBUL
Yoğun yağış 18 ili vurdu! Devlet 604 iş makinesi ve 881 personelle sahada
Giriş Tarihi:

Yoğun yağış 18 ili vurdu! Devlet 604 iş makinesi ve 881 personelle sahada

12 ve 13 Şubat'ta meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle 18 ilde taşkın yaşandığını ifade eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, bu taşkınlara 604 iş makinesi ve 881 personelle müdahale edildiğini söyledi.

Foto - Yoğun yağış 18 ili vurdu! Devlet 604 iş makinesi ve 881 personelle sahada

Gizligider, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekiplerinin İzmir'in Menemen ilçesindeki Gediz Nehri'nin ana yatağında yürüttüğü yatak tanzim ve temizlik çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Foto - Yoğun yağış 18 ili vurdu! Devlet 604 iş makinesi ve 881 personelle sahada

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Gizligider, Türkiye'de bu yıl geçen yıl ve uzun yıllar ortalamasına göre yoğun bir yağış sezonu yaşandığını söyledi. Türkiye'nin geçen yıla göre yüzde 66 daha fazla yağış aldığını ifade eden Gizligider, "Bu bizim için son derece güzel bir haber ama elbette artık yeni normal dediğimiz bir süreç yaşıyoruz. Bu yeni normal aslında anormal olan, normal olmayan süreç. Sizin 1 ayda, 3 ayda ya da 6 ayda almanız gereken yağışlar öyle bir zaman gelebiliyor ki bir günde hatta, saatler içinde adeta duş etkisiyle yeryüzüne boşalabiliyor. Bunun da elbette bazı yan etkileri oluyor." dedi.

Foto - Yoğun yağış 18 ili vurdu! Devlet 604 iş makinesi ve 881 personelle sahada

Gizligider, DSİ ekiplerinin olası taşkın ve sel olaylarının yaşanmaması için çalışma yürüttüğünü dile getirdi. Üreticilerin afet ve zararlardan korunmak için Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) uygulamasına geçmesi gerektiğini, İzmir'de TARSİM'e başvuru seviyesinin yüzde 20 olduğu, bunu yetersiz gördüklerini anlattı.

Foto - Yoğun yağış 18 ili vurdu! Devlet 604 iş makinesi ve 881 personelle sahada

Gizligider, taşkın ve sel nedeniyle zarar gören üretim alanlarında suların çekilmesinin ardından hasar tespit çalışmalarının hızlıca yapılacağını dile getirerek şöyle konuştu: "Dünyada özelde Akdeniz çanağında ve elbette ülkemizde yaşadığımız bu anlık şiddetli hava olaylarının bundan sonra da devam edeceği açıkçası öngörülüyor. Bu yönüyle yapmamız gerekenler ve yapmamamız gerekenler var. Burada belediyelerimize, üreticilerimize ve vatandaşımıza düşen işler var. Suyun geçiş alanlarına müdahaleler söz konusu. Bunların yapılmaması lazım, belediyelerimizin de bunlara kesinlikle müsaade etmemesi lazım. Örneğin dere üstlerinin kesinlikle kapatılmaması lazım. Buradan ben tüm yetkililere ve vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Çünkü bunların hayati sonuçları oluyor. Yine kesiti yetersiz menfezler, köprüler, yine dere yatağında bulunan akışı engelleyici boru ve benzeri iletim hatları, derelere dökülen hafriyatlar, moloz atıkları gibi hususlar bu tür afetlerin en önemli sebeplerinden biri oluyor."

Foto - Yoğun yağış 18 ili vurdu! Devlet 604 iş makinesi ve 881 personelle sahada

Son yıllarda aşırı hava olaylarının yaşandığı İzmir'e 23 yılda 6,3 milyar lira maliyetli 110 taşkın kontrol tesisi inşa edilerek 412 bin dekar arazide kontrol sağlandığından bahseden Gizligider, 7 taşkın kontrol tesisinin de yapılacağını aktardı. Gizligider, şöyle devam etti: "Ülkemizin ağırlıklı olarak batı, güney ve güneydoğu bölgelerinde 12 ve 13 Şubat'ta meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde 18 ilimizde taşkın meydana geldi. Şu anda bu taşkınlara 604 iş makine ekipman ve 881 personelle müdahale halindeyiz. Devletimiz duruma vaziyet ediyor. İlgili birim olan DSİ Genel Müdürlüğümüz bölge müdürlükleri, şube müdürlükleri vasıtasıyla yerel yönetimlerle işbirliğiyle olaya vaziyet ediyor. Herkes müsterih olsun. İnşallah bu da en az zararla atlatılacaktır." Gizligider'e DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve Menemen Ziraat Odası Başkanı Yücel Altıntaş eşlik etti.

