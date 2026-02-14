Yoğun yağış 18 ili vurdu! Devlet 604 iş makinesi ve 881 personelle sahada

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Gizligider, Türkiye'de bu yıl geçen yıl ve uzun yıllar ortalamasına göre yoğun bir yağış sezonu yaşandığını söyledi. Türkiye'nin geçen yıla göre yüzde 66 daha fazla yağış aldığını ifade eden Gizligider, "Bu bizim için son derece güzel bir haber ama elbette artık yeni normal dediğimiz bir süreç yaşıyoruz. Bu yeni normal aslında anormal olan, normal olmayan süreç. Sizin 1 ayda, 3 ayda ya da 6 ayda almanız gereken yağışlar öyle bir zaman gelebiliyor ki bir günde hatta, saatler içinde adeta duş etkisiyle yeryüzüne boşalabiliyor. Bunun da elbette bazı yan etkileri oluyor." dedi.