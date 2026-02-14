Yoğun yağış 18 ili vurdu! Devlet 604 iş makinesi ve 881 personelle sahada

Son yıllarda aşırı hava olaylarının yaşandığı İzmir'e 23 yılda 6,3 milyar lira maliyetli 110 taşkın kontrol tesisi inşa edilerek 412 bin dekar arazide kontrol sağlandığından bahseden Gizligider, 7 taşkın kontrol tesisinin de yapılacağını aktardı. Gizligider, şöyle devam etti: "Ülkemizin ağırlıklı olarak batı, güney ve güneydoğu bölgelerinde 12 ve 13 Şubat'ta meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde 18 ilimizde taşkın meydana geldi. Şu anda bu taşkınlara 604 iş makine ekipman ve 881 personelle müdahale halindeyiz. Devletimiz duruma vaziyet ediyor. İlgili birim olan DSİ Genel Müdürlüğümüz bölge müdürlükleri, şube müdürlükleri vasıtasıyla yerel yönetimlerle işbirliğiyle olaya vaziyet ediyor. Herkes müsterih olsun. İnşallah bu da en az zararla atlatılacaktır." Gizligider'e DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve Menemen Ziraat Odası Başkanı Yücel Altıntaş eşlik etti.