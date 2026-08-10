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Siyaset
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Yeniakit Publisher
Herkes "evet" mi, "hayır" mı diyeceklerini merak ediyordu! Fatih Erbakan, tarihi görüşmeye dakikalar kala partisinin "çerçeve yasa" kararını açıkladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Herkes “evet” mi, “hayır” mı diyeceklerini merak ediyordu! Fatih Erbakan, tarihi görüşmeye dakikalar kala partisinin “çerçeve yasa” kararını açıkladı

Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, 'çerçeve yasa' olarak bilinen kanun teklifi için partisinin ne yönde karar vereceğini açıkladı.

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#1
Foto - Herkes "evet" mi, "hayır" mı diyeceklerini merak ediyordu! Fatih Erbakan, tarihi görüşmeye dakikalar kala partisinin "çerçeve yasa" kararını açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin, "çerçeve yasa" teklifine "çekimser" oy vereceğini açıkladı. Çerçeve yasanın detayları hakkında bilgi sahibi olmadıklarını öne süren Erbakan, düzenlemenin Kürtlere hürriyet, insan hakları ve eşitlik anlamında herhangi bir iyileştirme getirmediğini, sadece PKK/KCK üyelerinin salıverilmesini içerdiğini iddia etti.

#2
Foto - Herkes "evet" mi, "hayır" mı diyeceklerini merak ediyordu! Fatih Erbakan, tarihi görüşmeye dakikalar kala partisinin "çerçeve yasa" kararını açıkladı

Fatih Erbakan, çerçeve yasanın af kapsamının referanduma götürülmesi gerektiğini savunarak, Yeniden Refah Partisi olarak çerçeve yasaya "çekimser" oy vereceklerini duyurdu. Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Bilindiği üzere, 'çerçeve yasa' olarak adlandırılan ve detayları hakkında maalesef bilgi sahibi olamadığımız malum 'süreç'in ilk adımı olduğu açıklanan kanun teklifi TBMM'ne sunulmuştur. Komisyon'dan geçen kanun teklifi ile ilgili olarak söylenmesi gereken ilk söz, bu teklifin milyonlarca Kürt kardeşimizle bir ilgisinin olmadığıdır.

#3
Foto - Herkes "evet" mi, "hayır" mı diyeceklerini merak ediyordu! Fatih Erbakan, tarihi görüşmeye dakikalar kala partisinin "çerçeve yasa" kararını açıkladı

Teklifte yer alan, infaz sisteminin bir örgüte özel düzenlenmesine ilişkin hususlar, Kürt kardeşlerimize hürriyet, insan hakları ve eşitlik anlamında herhangi bir iyileştirme getirmemekte, sadece PKK/KCK üyesi teröristlerin salıverilmesini (örtülü bir şekilde affedilmesini) içermektedir. Dolayısıyla, bu maddelerin Türk-Kürt kardeşliğini tesis edeceği ve Kürt kardeşlerimize özlemle beklenen temel haklarını teslim edeceği şeklindeki düşünce tamamen asılsızdır. Söz konusu hükümler, milli dayanışmayı ve toplumsal bütünleşmeyi değil, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış olanlar da dahil olmak üzere PKK/KCK üyesi teröristleri, üstelik hiç bir pişmanlık şartı da aranmaksızın, topyekün affetmeye yöneliktir.

#4
Foto - Herkes "evet" mi, "hayır" mı diyeceklerini merak ediyordu! Fatih Erbakan, tarihi görüşmeye dakikalar kala partisinin "çerçeve yasa" kararını açıkladı

Anayasa ve ceza infaz sistemimize yönelik aykırılıklara dikkat çektiğimiz bu kaygılarımızın yanında, teklif içeriğinde yer alan, PKK/KCK terör örgütü ve bağlantılı tüm oluşumların fiili varlığına son verilmesi, uhdelerindeki her türlü silah ve mühimmatın imhasının Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca tespitini ve böylelikle örgütün tasfiyesini içeren hükümler nedeniyle bu teklife 'hayır' demeyi doğru bulmuyoruz.

#5
Foto - Herkes "evet" mi, "hayır" mı diyeceklerini merak ediyordu! Fatih Erbakan, tarihi görüşmeye dakikalar kala partisinin "çerçeve yasa" kararını açıkladı

Diğer taraftan; PKK/KCK üyesi teröristlerin, hem dağ kadroları hem de cezaevlerinde cezasını çekmekte olanlar olmak üzere topyekun affedilmelerini, 2 ila 3 yıl içerisinde de siyasi haklarının iadesini içerdiğinden dolayı bu teklife 'evet' oyu vermeyi de bir vebal olarak değerlendiriyoruz.

#6
Foto - Herkes "evet" mi, "hayır" mı diyeceklerini merak ediyordu! Fatih Erbakan, tarihi görüşmeye dakikalar kala partisinin "çerçeve yasa" kararını açıkladı

Yeniden Refah Partisi olarak uzun zamandır ifade ettiğimiz gibi PKK/KCK üyesi teröristlerin akıbeti ile ilgili kararı devlet kadroları ya da hükümet ortakları değil, şehit aileleri ve gazilerimiz, yani milletimiz vermeli, 'çerçeve yasa'nın af kapsamı doğrudan referanduma götürülmelidir.

#7
Foto - Herkes "evet" mi, "hayır" mı diyeceklerini merak ediyordu! Fatih Erbakan, tarihi görüşmeye dakikalar kala partisinin "çerçeve yasa" kararını açıkladı

Zikredilen sebepler ve sürecin içerdiği sonraki adımlarla ilgili belirsizlikler nedeniyle, Yeniden Refah Partisi olarak 'çerçeve yasa'ya 'çekimser' oy vereceğimizi aziz milletimize arz ediyoruz."

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Yorumlar

adalet

babası Rahmetler bakanının bir sözünü bu sütü oğlana hatırlatayım tarafsız kalan bertaraf olur her zaman hakkın ve haklının yanında duracaksın yıllar süren terör bitecek bir umut varsa buna destek olacaksın siyasi çıkarların için çocukça hareket etmeyeceksin biraz akıllı ol lider ol

145319

Eskiden erdal inönü var di tv görünce mide bulanıyordu şimdi fatih var
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