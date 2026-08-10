Türkiye’nin iki dev kuruluşu sessiz sedasız satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı

Yayımlanan diğer ilanda ise yine TMSF'nin kayyımlığında bulunan Kayapalı Nilüfer Turizm Seyahat ve Otobüs İşletmeciliği Ticaret Ltd. Şti'ye ait araçlar yer aldı. Şirket bünyesindeki muhtelif marka ve modeldeki toplam 95 adet araçtan oluşan ticari ve iktisadi bütünlük, 28 Ağustos'ta düzenlenecek ihaleyle yeni sahiplerini bulacak. Bu ihale için 24.6 milyon TL muhammen bedel belirlendi.