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Ekonomi
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Türkiye’nin iki dev kuruluşu sessiz sedasız satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı

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Türkiye’nin iki dev kuruluşu sessiz sedasız satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı

TMSF, kayyım olarak yönettiği iki firmaya ait varlıkları sessiz sedasız satışa çıkardı.

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Foto - Türkiye’nin iki dev kuruluşu sessiz sedasız satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak yönettiği Sidemir Sivas Demir Çelik ile Kayapalı Nilüfer Turizm'e ait varlıkları satışa çıkardığını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, şirketlere ait ticari ve iktisadi bütünlükler için ihale süreci başlıyor.

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Foto - Türkiye’nin iki dev kuruluşu sessiz sedasız satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilk ilana göre, TMSF'nin kayyım olarak atandığı Sidemir Sivas Demir Çelik İşletmeleri AŞ'ye ait varlıklar ihaleye çıkıyor. Tesisin varlıklarından oluşturulan "Sidemir Sivas Demir Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" için milyarlık bir muhammen bedel belirlendi. Satış işlemi 2 Eylül'de 1.17 milyar TL muhammen bedel üzerinden gerçekleştirilecek.

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Foto - Türkiye’nin iki dev kuruluşu sessiz sedasız satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı

Yayımlanan diğer ilanda ise yine TMSF'nin kayyımlığında bulunan Kayapalı Nilüfer Turizm Seyahat ve Otobüs İşletmeciliği Ticaret Ltd. Şti'ye ait araçlar yer aldı. Şirket bünyesindeki muhtelif marka ve modeldeki toplam 95 adet araçtan oluşan ticari ve iktisadi bütünlük, 28 Ağustos'ta düzenlenecek ihaleyle yeni sahiplerini bulacak. Bu ihale için 24.6 milyon TL muhammen bedel belirlendi.

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