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Ekonomi
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Gramı 2 bin lira düştü! Kuyumcular isyan etti: Soran çok ama alan yok

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Gramı 2 bin lira düştü! Kuyumcular isyan etti: Soran çok ama alan yok

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, altın fiyatlarındaki son gelişmelerle ilgili olarak dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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#1
Foto - Gramı 2 bin lira düştü! Kuyumcular isyan etti: Soran çok ama alan yok

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, piyasada altın fiyatlarının yeniden yükseleceği beklentisinin hakim olduğunu söyledi. Düğünlerin yoğun geçtiğini ancak bunun satışlara beklenen ölçüde yansımadığını dile getiren Ali Yazıcı, "Düğünler çok yoğun geçiyor. Ancak bakıyoruz ki düğün takıları artık çok daha ince, detaylı ve farklı ürünlerden oluşuyor. Bu açıdan sektörel anlamda bu yıl beklediğimiz verimi alamadığımızı söyleyebilirim.

#2
Foto - Gramı 2 bin lira düştü! Kuyumcular isyan etti: Soran çok ama alan yok

Temmuz ayı bu şekilde geçti. Ağustos ayının gidişatı da Temmuz ayına benziyor. Piyasada altının yukarı yönlü olacağı beklentisi içerisinde olan hem küçük hem de büyük yatırımcılar var. 8 bin-8 bin 300 TL seviyelerinden altın alanlar oldu. Bu nedenle birçok kişi o rakamları beklemek zorunda kalıyor. Çünkü altın almış, ancak araba ya da ev almak gibi bir ihtiyacı olduğunda zarar etmek istemediği için beklemeyi tercih ediyor. Piyasa oldukça hareketli ve bu hareketliliğin yılbaşına kadar devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

#3
Foto - Gramı 2 bin lira düştü! Kuyumcular isyan etti: Soran çok ama alan yok

Külçe ve gram altın satışlarının azaldığını belirten Yazıcı, "Yüksek fiyattan altın alıp da acil nakit ihtiyacı olanlar, zamanı geldiğinde üçüne beşine bakmadan altınlarını bozdurmaya geliyor. Ancak şu anda külçe altın ve gram altın satışları oldukça azaldı. Düğün sezonunda ise yarım gram, 0,25 gram ve 1 gramlık hediyelik altınlarda bir sirkülasyon var. Soran çok, alan ise az. Vatandaş mağazalara giriyor, fiyatlar hakkında fikir ediniyor. Hazırlığı varsa sorup bilgi alıyor, ardından gidiyor. Mutlaka bir kuyumcudan alışveriş yapıyordur" diye konuştu.

#4
Foto - Gramı 2 bin lira düştü! Kuyumcular isyan etti: Soran çok ama alan yok

Dünyaca ünlü hasır bileziğin gramında zirvesine göre 2 bin TL'lik bir gerileme olduğunu da belirten Yazıcı "Hasır bilezikte gram fiyatında yaklaşık 2 bin TL'lik bir düşüş oldu. Mart ile Haziran ayları arasında hasır bileziğin gramı yaklaşık 9 bin 500 ile 10 bin 500 TL arasında iken, bugün baktığımızda 7 bin ile 8 bin TL arasında işlem görüyor. Haliyle burada yaklaşık 2 bin TL'lik bir gerileme yaşandı" dedi.

#5
Foto - Gramı 2 bin lira düştü! Kuyumcular isyan etti: Soran çok ama alan yok

Düğün sezonunda yaşanan yoğunluğa rağmen kuyumculuk sektöründe beklenen hareketliliğin oluşmadığını belirten sektör temsilcileri, vatandaşların artan fiyatlar nedeniyle daha ince ve düşük gramajlı takılara yöneldiğini söyledi.

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Yorumlar

Ömer

İnternette bir videoda adam ağlıyor dükkanım var iş yok tlf satamıyorum. Sonra da iki gün önce araba aldığı ortaya çıktı . Ağlayana inanmıyorum
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