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Eğitim
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YKS sınavına nerede gireceğim? YKS giriş belgesi açıklandı mı ne zaman açıklanacak? YKS TYT AYT sınav saati

2020-06-03 09:29:17
YKS sınavına nerede gireceğim? YKS giriş belgesi açıklandı mı ne zaman açıklanacak? YKS TYT AYT sınav saati

YKS sınavı saat kaçta yapılacak? Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler 2020 YKS TYT AYT sınavına nerede hangi okulda gireceğini merak etmeye başladı. ÖSYM'nin açıklamış olduğu sınav takvimine göre; 2020 yılında Yüksek Öğrenim kurumlarına giriş sınavı 27 Haziran ile 28 Haziran tarihleri arasında 81 il genelinde gerçekleştirilecek. YKS sınavına nerede gireceğim? YKS giriş belgesi açıklandı mı? YKS sınavına herkes kendi okulunda kı girecek?

#1
Foto - Üniversite hayali için sınavda yüksek puan almak için uzun zamandır çalışan öğrenciler YKS'nın ilk oturumu olan TYT'ye ve ikinci oturum olan AYT’ye girecekler. Peki YKS saat kaçta başlayacak, ne kadar sürecek? Sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?

Üniversite hayali için sınavda yüksek puan almak için uzun zamandır çalışan öğrenciler YKS'nın ilk oturumu olan TYT'ye ve ikinci oturum olan AYT’ye girecekler. Peki YKS saat kaçta başlayacak, ne kadar sürecek? Sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?

#2
Foto - YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak ve 165 dakika sürecek.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak ve 165 dakika sürecek.

#3
Foto - YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ve 180 dakika sürecek.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ve 180 dakika sürecek.

#4
Foto - YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran Temmuz 2020 Pazar günü saat 15.45'te yapılacak ve 120 dakika sürecek.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran Temmuz 2020 Pazar günü saat 15.45'te yapılacak ve 120 dakika sürecek.

#5
Foto - YKS giriş belgesi açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

YKS giriş belgesi açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

#6
Foto - YKS sınav giriş yerleri, sınava hazırlıklarını son sürat devam ettiren milyonlarca öğrencinin yakından takip ettiği konu olmaya devam ediyor.

YKS sınav giriş yerleri, sınava hazırlıklarını son sürat devam ettiren milyonlarca öğrencinin yakından takip ettiği konu olmaya devam ediyor.

#7
Foto - ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS sınav giriş belgesi ile haziran ayının son günlerinde hangi sınav merkezinde sınava girebileceklerini öğrenecek olan öğrenciler, bu nedenle ÖSYM'nin resmi internet sitesini takip etmeye devam ediyor.

ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS sınav giriş belgesi ile haziran ayının son günlerinde hangi sınav merkezinde sınava girebileceklerini öğrenecek olan öğrenciler, bu nedenle ÖSYM'nin resmi internet sitesini takip etmeye devam ediyor.

#8
Foto - ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS sınav yerleri, geçtiğimiz sınav dönemlerinde yoğunluk durumuna göre en geç sınava 14 gün kala açıklanmaktadır. Bu çerçevede, sınav yerlerinin 13 Haziran itibariyle yayınlanacağı söylenebilir.

ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS sınav yerleri, geçtiğimiz sınav dönemlerinde yoğunluk durumuna göre en geç sınava 14 gün kala açıklanmaktadır. Bu çerçevede, sınav yerlerinin 13 Haziran itibariyle yayınlanacağı söylenebilir.

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