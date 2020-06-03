YKS sınavına nerede gireceğim? YKS giriş belgesi açıklandı mı ne zaman açıklanacak? YKS TYT AYT sınav saati

YKS sınavı saat kaçta yapılacak? Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler 2020 YKS TYT AYT sınavına nerede hangi okulda gireceğini merak etmeye başladı. ÖSYM'nin açıklamış olduğu sınav takvimine göre; 2020 yılında Yüksek Öğrenim kurumlarına giriş sınavı 27 Haziran ile 28 Haziran tarihleri arasında 81 il genelinde gerçekleştirilecek. YKS sınavına nerede gireceğim? YKS giriş belgesi açıklandı mı? YKS sınavına herkes kendi okulunda kı girecek?